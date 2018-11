Después de la reunión entre Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D'Onofrio (River) y Claudio Tapia (AFA), los clubes quedaron a la espera de la definición del Tribunal Disciplinario del ente que regula al fútbol sudamericano.

Mientras en Boca esperan que le den lugar a su reclamo para ser proclamado campeón (en caso contrario, agotarán las alternativas recurriendo al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol y en última instancia al TAS), River comenzó con los preparativos para la revancha, que según informó Domíguez, se llevará a cabo el 8 ó 9 de diciembre afuera de Argentina.

Reina la incertidumbre y la segunda final se está jugando en los escritorios. Y surgen muchas dudas que serán despejadas en cuestión de días e inclusive horas.

1 • FECHA Y SEDE

Alejandro Domínguez, quien no aceptó preguntas por parte de la prensa después de la cumbre en Asunción, afirmó –como se leyó en el escrito enviado por la Conmebol a River y Boca- que la segunda final de la Copa Libertadores se desarrollará el sábado 8 o el domingo 9 de diciembre en el exterior. Quedó completamente descartada la posibilidad de que el duelo se dispute en el Monumental como también que el Millonario ejerza su localía dentro de Argentina. El estadio Defensores del Chaco en Paraguay aparece como gran candidato a ser escenario del trascendental encuentro. No hay que descartar a Miami y Qatar como alternativas.

2 • CON PÚBLICO O A PUERTAS CERRADAS

Rodolfo D'Onofrio confiaba en que la Conmebol le levantaría el pulgar a River para hacer las veces de local en el estadio Monumental, tal como estaba estipulado desde un principio y antes de la agresión al micro de Boca. Sin embargo, la posible sanción contra el Millonario contempla la chance de que la segunda final (en caso de llevarse a cabo) sea sin la presencia de sus hinchas. Lo concreto es que el equipo de Núñez, de mínima y hasta que se resuelva la presencia del público, saldrá a la cancha en un contexto claramente neutral. En caso de ser a puertas cerradas, se privará de contar con el aliento de sus simpatizantes; de lo contrario, le será imposible controlar la concurrencia de fanáticos de su rival.

3 • LAS ENTRADAS QUE ABONARON LOS HINCHAS DE RIVER

Unas 65 mil personas iban a poblar por completo el estadio Monumental el pasado sábado 24 de noviembre, antes de la postergación de la final de la Libertadores. El club de Núñez recaudó más de 100 millones de pesos que ahora seguramente tendrán que ser devueltos a sus simpatizantes por la mudanza de la localía. Quedó definido que la revancha –en caso de ser disputada- se disputará fuera de Argentina y será imposible respetar la validez del ticket para todos los hinchas por cuestiones de capacidad del estadio designado y en base a la disponibilidad de viaje de los propietarios de cada localidad.

4 • LA SANCIÓN CONTRA RIVER

Después de la agresión sufrida por el ómnibus de Boca camino al Monumental el sábado pasado, al Millonario ya recibió su primera reprimenda: disputar el partido afuera de su casa. El club de Núñez no podrá ejercer su localía pero además sería sancionado económicamente y privado de jugar en el estadio Antonio Vespucio Liberti en las próximas competiciones regidas por la Conmebol.

5 • CUÁNDO SE EXPEDIRÁ EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

El tiempo corre y apenas hay ocho días hábiles hasta la posible realización de la segunda final de la Copa Libertadores (el 8 ó 9 de diciembre). En lo inmediato, el Tribunal Disciplinario de la Conmebol dará su veredicto frente al pedido de Boca para ser proclamado campeón. Pero Daniel Angelici ya anunció que en caso de no serle favorable al club que preside, recurrirán al Tribunal de Apelaciones y en última instancia al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte). En los próximos días se escribirán nuevos capítulos para esta historia.

6 • QUÉ HARÁ BOCA SI LOS TRIBUNALES RECHAZAN SUS PEDIDOS

Daniel Angelici espera que el Tribunal Disciplinario haga lugar al pedido de Boca y lo proclame campeón de la actual edición de la Libertadores. Pero luego de su reunión en Asunción con Alejandro Domínguez y Rodolfo D'Onofrio, adelantó que el club xeneize recurrirá al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol y, en caso de no verse favorecido en esa instancia, al TAS. Lo cierto es que el Tribunal Arbitral del Deporte no suele expedirse en plazos inmediatos, por lo que Boca tendrá dos alternativas llegada esa situación: presentarse a jugar la final o ausentarse y aguardar por un guiño en última instancia. Angelici declaró: "No aceptamos jugar ningún partido".

7 • LA FINAL DE COPA ARGENTINA SI RIVER SE CLASIFICA

El equipo de Marcelo Gallardo disputará mañana en Mar del Plata su semifinal de Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Si obtiene la clasificación al duelo decisivo (allí espera Rosario Central), la fecha tentativa estaba estipulada para el miércoles 5 de diciembre. Infobae consultó a la organización de la copa nacional, desde donde advirtieron que todavía no está resuelto si se efectuará una reprogramación (siempre y cuando el Millonario sea finalista). Aguardarán por las resoluciones de los tribunales de la Conmebol y atenderán el posible pedido de cambio de fecha de la dirigencia riverplatense si así sucede.

stados Unidos es uno de ellos, posiblemente en Miami. Asunción, ciudad de Paraguay, es otra de las opciones, mientras que la última sería Doha, en Qatar.