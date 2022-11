La FIFA prohibió a Manuel Neuer lucir un brazalete arcoíris y la selección alemana protestó antes de debutar en el Mundial de Qatar. Los once futbolistas titulares del partido contra Japón se taparon la boca en protesta por la medida represiva del organismo internacional.

Neuer no llevó el brazalete con el lema 'One Love' que le hubiera expuesto a una multa económica y una sanción deportiva -tarjeta amarilla- de haberlo hecho. Sí portó uno con el lema 'No discriminación' impulsado por la FIFA, el cual se tapó con la manga en el momento de saltar al campo.

Alemania, junto con otras seis selecciones, había anunciado que portaría un brazalete con un corazón y con unos colores similares, aunque no idénticos, a los de la bandera LGTB. La FIFA informó que lo sancionaría al tratarse de un mensaje "político".

"No nos hemos arrodillado ante la FIFA. Entendemos la decepción y la indignación. Fuimos sometidos a un chantaje extremo en el que pensamos que teníamos que tomar esta decisión aunque no queríamos tomarla", explicó el director de comunicación de la Federación alemana (DFB), Steffen Simon, sobre la renuncia a llevar el brazalete.

El gesto de los jugadores germanos no fue la única reivindicación que se vio en el estadio durante el partido. La ministra de Interior de Alemania Nancy Faeser apareció en el palco del estadio, al lado de las autoridades del país asiático, luciendo el brazalete de la polémica que está sacudiendo el Mundial.