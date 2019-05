Una renovación casi a medias. Lionel Scaloni asumió en la Selección con la premisa de llevar a cabo el tan pedido recambio en el plantel de la Argentina, que venía de un proceso con una base bastante asentada que tras el final del Mundial de Rusia empezó a disolverse.

Las convocatorias para los ocho amistosos que se disputaron en el ciclo Scaloni demostraron que el DT realmente buscó probar variantes nuevas y jóvenes en la Selección, pero el momento de pruebas quedó atrás y la realidad es que la renovación quedó -casi- a medias: de los 23 del Mundial a los 23 de la Copa Américahay diez futbolistas que se mantuvieron, incluyendo nombres como los de Di María y Agüero, que en gran parte de los últimos 12 meses parecieron estar completamente afuera del radar de Scaloni.

Franco Armani es el único de los tres arqueros mundialistas (Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán -ante la lesión de Romero) que sigue siendo parte de la Selección, mientras que en la defensa son tres: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña estuvieron en Rusia y estarán en Brasil. Gabriel Mercado se quedó afuera en el final, y los otros que habían quedado en el camino fueron Javier Mascherano, Federico Fazio, Marcos Rojo y Cristian Ansaldi.

Dos son los mediocampistas que siguen siendo parte de la Selección de un torneo a otro: Giovani Lo Celso yÁngel Di María. Podría haber habido un tercero, porque Maximiliano Meza estuvo en la lista preliminar, pero no superó el corte de 23. Los otros que no siguen son Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Éver Banega, Manuel Lanzini y Enzo Pérez, que originalmente no estaba en la lista pero entró por la lesión de Lanzini.

Por último, de los cinco delanteros que fueron a Rusia son tres los que dirán presente en la Copa América: Lionel Messi, Sergio Agüero y Paulo Dybala, mientras que afuera quedaron Cristian Pavón y Gonzalo Higuaín.