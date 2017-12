El mentor. Su papá Rolando fue el impulsor para que sus hijos practiquen ciclismo. Ayer Nico se trasladó hasta el trabajo de su progenitor y posó para la foto junto a su hermana Yanina y su padrino Lorenzo Chirino.

Para cualquier persona resulta duro vivir a cientos de miles de kilómetros. Pero Nicolás Tivani tiene su objetivo muy claro y a sus cortos 22 años ya se acostumbró a la convivencia en el continente europeo. "Es duro estar tan lejos. Pero ellos son mi mayor sostén cuando yo estoy afuera", contó haciendo referencia a su familia. Pero su novia Paula Aguilera también resulta un pilar fundamental para el pocitano: "Es lindo cuando uno está en competencia, que te manden un mensaje y te digan ponete las pilas, hacé las cosas bien, es por tu futuro. Sería difícil que ella me presionara y me diga "te extraño, volvè". No, Paula es todo lo contrario, sería muy lindo que en un futuro si yo sigo en Europa ella se vaya conmigo", se ilusionó Nico.

Repercusión. La familia Tivani compró el ejemplar del diario muy temprano. En las tapas, Nico fue el protagonista del día.