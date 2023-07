En esta fecha 15 las emociones entre los de arriba largarán en el adelanto. Es que esta noche, cuando se juegue la primera parte de esa fecha, estarán presentándose en sus respectivos partidos los líderes Social San Juan y la UVT, en dos de los cinco encuentros que se disputarán hoy por el torneo "Apertura" de hockey sobre patines, rama masculina, que se denomina "Homenaje Carlos Nicolía" y es organizado y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín.

Social San Juan, que viene de ganar en su visita a B° Rivadavia y alcanzar a la UVT en la punta de las posiciones, será local de Aberastain, que tiene como mayor mérito haberle quitado el invicto a los trinitenses recientemente. Jugarán en la cancha de la Villa América donde serán árbitros Domínguez, Alcaide y Sánchez.

A su vez, el Comunitario visitará a Estudiantil en Santa Lucía, donde actuarán como árbitros R. González, García y Godoy.

Los otros partidos de esta noche (en todos los escenarios los choques de primera división arrancarán a las 21.30) son: Olimpia vs. Sarmiento (árbitros Montiveros, Ontiveros y N. Cano); Richet Zapata vs. B° Rivadavia (G. Cano, Flores y Alaniz); y Bancaria Sub-23 vs. Valenciano (Fernández, Carrera y Aciar).