Iguales. Angelo Degiorgis, de Huarpes, maniobra ante la marca de David Páez y la mirada de Franco Giuliani, ambos de Concepción. Entre Caciques y Azules se dio un empate. Hoy, con tres partidos concluye la primera fecha del Apertura.

Fue un viernes para los locales. Es que de los seis partidos que se jugaron ante noche en la jornada de adelanto por la primera fecha del torneo Apertura del hockey sobre patines local, ganaron cuatro de los dueños de casa mientras que los otros dos choque terminaron en empate. Aún quedan otros tres partidos para dejar completa la primera fecha (se juegan hoy, desde las 21.45) pero la tendencia es bien marcada.



El viernes por la noche los locales se fueron felices. Es que Estudiantil venció 5-3 a Bancaria. Caucetera hizo lo propio ante Aberastain por 2-1. Unión sumó de a tres, ganándole 4-3 a Aberastain, en tanto que Valenciano se las arregló para derrotar 6-3 a Media Agua.



En los otros dos partidos de esa noche, se dieron sendos empates. Banco Hispano dividió honores ante UVT, terminando 2-2. Mientras que Huarpes y Concepción largaron el torneo cosechando un punto gracias a la igualdad 4-4.



Los tres partidos de hoy son: SEC vs. Lomas, Barrio Rivadavia vs. Olimpia y Social vs. Colón. En tanto, Richet Zapata cumplirá con fecha libre.