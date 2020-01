Mañana por la noche bajará por décimo octava vez la bandera verde dando inicio a un Giro del Sol, con el Prólogo (ver aparte) que se realizará en El Pinar. Nacido en la temporada 2002/03, la competencia que, desde 2005 organiza la Fundación para el Progreso, que en las dos primeras ediciones, al no estar afiliada a la Federación Sanjuanina se camufló bajó la personería jurídica del Club Alto Valle.



Buceando en la historia de las 17 ediciones anteriores surgen datos, curiosos y atractivos, que permiten ir formando una imagen de una competencia que nació con la idea de insertarse de lleno en el ámbito nacional, compitiendo con las Vueltas ya instaladas. Y podría afirmarse sin temor a equivocarse que en varias ocasiones superó en jerarquía del pelotón -porque la corrían los mejores equipos del país- y promedio de premios a competencias como la Vuelta a San Juan, la Vuelta a Mendoza y La Doble Bragado. Invitar a las escuadras y asegurarles alojamiento y otros beneficios permitían que se mezclaran los más fuertes, incluso aquellos que no acudían a las otras citas.



La primera etapa del primer Giro del Sol se disputó el sábado 1 de marzo de 2003 y la ganó el marplatense Juan Esteban Curuchet. Esa edición fue para el cordobés Guillermo Brunetta, que se quedó con la contrarreloj.



El Giro del Sol más corto fue el disputado en la temporada 2003/4. Se disputó en un sólo día, el 1 de febrero de 2004, tuvo dos etapas, una contrarreloj individual -matutina- que ganó Oscar Villalobo y un tramo vespertino en el que se impuso Luciano Montivero, quien se quedó con la clasificación general.



La edición más larga fue la que se corrió en la temporada 2013/14, entre el 13 y el 22 de enero de 2014. Fueron ocho etapas y la victoria final fue para Leandro Messineo quien corriendo para el equipo San Luis Somos Todos hizo valer su regularidad sin ganar ninguna etapa.



Solo tres ciclistas han repetido victorias en la competencia de la Fundación para el Progreso: Guillermo Brunetta (2002/03 y 2004/05); Emanuel Saldaño (2008/09 y 2010/11) y Nicolás Naranjo (2017/18 y 2018/19).



Entre el 8 y el 10 de enero de 2010 se corrió la octava edición, segunda de las dos victorias del recordado "Chino" Saldaño que tuvo como hecho singular e inédito que integró el ranking del América Tour de la UCI. Quedará en la historia como la primera carrera profesional del calendario sanjuanino (NR: Ya habían tenido esa categoría en el ámbito nacional, la Vuelta a la Argentina y el Tour de San Luis). Aparte de los equipos sanjuaninos y de los mejores del país e invitados de Chile, Uruguay y Brasil, corrieron el Androni-Giocattoli (Italia) y el Andalucía Cajasur (España) que integraban el pelotón del máximo nivel mundial.



Resumiendo las 67 etapas disputadas en las 17 ediciones ya corridas, salta a la vista que Héctor "Willy" Lucero, es el ciclista con más parciales ganados, seis en total, y que Guillermo Brunetta es el hombre con más victorias en las etapas contrarreloj. El "Tren de Laboulaye" ganó tres de las 16 disputadas, porque hubo una edición de cuatro etapas que no contó con tramo en solitario.



El pelotón más grande

201

Fueron los ciclistas que largaron la edición de 2006, en esa ocasión se agregaron a todos los equipos sanjuaninos, incluyendo a los más débiles que no siempre lo corrían.