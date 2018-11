La contradicción no podría ser más grande: la final de la Copa Libertadores de "América" entre Boca y River se disputará en suelo madrileño… Y ante esta particular resolución de que el clásico argentino se juegue en el Santiago Bernabéu el domingo 9 a las 16.30, los memes y los comentarios ácidos no se hicieron esperar en las redes sociales. Los más apuntados: la Conmebol, Angelici y D'Onofrio.

No quisiera estar en el lugar del Mc de Madrid en este momento. — McDonalds Obelisco (@McDelObelisco) 29 de noviembre de 2018

O se llama "Libertadores de América" o se juega en España. Las dos cosas no se puede. — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) 29 de noviembre de 2018 Conmebol, ¿No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo? pic.twitter.com/AImPjvbC93 — León (@iGleon_) 29 de noviembre de 2018