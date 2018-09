Sin sorpresas y tal como se venía manejando, Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González son los jugadores elegidos para integrar el equipo argentino que del 14 al 16 de septiembre afrontará la serie de Copa Davis ante Colombia, en el Aldo Cantoni. Lo que sí fue novedad es que Gastón Gaudio será quien esté sentado en la silla de capitán durante los tres días de competencia, ya que el mando del equipo está a cargo también de Guillermo Coria y Guillermo Cañas, según informaron en conferencia de prensa.



De los convocados, Schwartzman, Pella y González estuvieron en el cruce ante Chile, en abril pasado. Es más, el Peque, la mejor raqueta argentina después de Juan Martín Del Potro ya suma su sexta convocatoria en el certamen, a la vez que fue clave en la victoria ante los chilenos en abril pasado.



Pella, por su parte, no se pierde una serie de Copa Davis desde que lo llamaron por primera vez, en 2016. Con esta nueva convocatoria ya tendrá ocho participaciones con el equipo argentino, con el que salió campeón el año de su debut. Esta temporada, Pella lleva 21 ganados y 18 perdidos en el circuito profesional.



Horacio Zeballos volverá a la Davis después de cuatro temporadas. No jugaba desde la serie de play-off del Grupo Mundial en 2014 frente a Israel, que Argentina ganó por 3-2. El marplatense, que está 32 en el ranking mundial en dobles, afrontará su novena convocatoria y se presume que puede hacer el dobles con Máximo González, número 53 del ranking en parejas. Machi jugará por tercera vez la Davis.



"Estoy entusiasmado y contento de formar parte de este equipo. Es una oportunidad única, algo que siempre soñé. Es la primera vez que el tenis argentino se une por el bien del tenis", afirmó Gaudio, quien por elección de sus compañeros ocupará la silla de capitán en la serie frente a Colombia. "Desde el primer momento apoyé a los dirigentes; y ahora los veo cómo trabajan todos los días. Hoy nos dieron la oportunidad de formar parte y estoy totalmente agradecido de poder tomar este lugar, de estar en la silla. Espero que podamos transmitir toda nuestra experiencia a los chicos que están ahora", agregó Gaudio, en declaraciones que reprodujo el sitio oficial de la Asociación Argentina de Tenis.



"La vuelta de Horacio nos favorece tanto en el dobles como en el singles porque las situaciones que se presentarán en San Juan a él le vienen bien. Y nos decidimos por Machi porque está teniendo buenos resultados en el US Open. El resto va a estar presente en futuras convocatorias. Pero armamos un gran equipo, muy competitivo", apuntó por su parte el Mago Coria.

Los colombianos

El equipo de Colombia ya está definido pues su capitán, Pablo González, los anunció la semana pasada. La mejor raqueta del conjunto rival es Daniel Galán, quien se ubica 184 en el ranking de ATP y fue convocado por tercera vez debido a su buen presente, a la vez que fue protagonista en las series de su país ante Barbados y Brasil.



Otro de los singlistas es Santiago Giraldo, 337 del mundo y quien acumula 26 victorias y 16 derrotas en 27 convocatorias; y Nicolás Mejía, quien es una de las promesas del tenis colombiano pues se ubica cuarto en el ranking juvenil.



El equipo lo complementan los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes juegan juntos en Copa Davis desde 2011 y han ganado 9 puntos.

LOS ELEGIDOS

DIEGO SCHWARTZMAN

GUIDO PELLA

HORACIO ZEBALLOS

MÁXIMO GONZÁLEZ

>En el historial, Argentina le ganó 2 veces a Colombia

Referente. En las dos series de Argentina ante Colombia, en 1998 y 2000, Franco Squillari tuvo una destacada actuación.

En San Juan, los equipos de Argentina y Colombia jugarán por tercera vez en Copa Davis. En las dos ocasiones previas hubo triunfo argentino, ya ganó 5-0 en 1998 y de local; mientras que en 2000 se impuso 4-1 en Bogotá.



En el año 1998 se midieron en la ciudad bonaerense de Pilar. Guillermo Cañas (por entonces de 20 años y 125 en el ranking; mientras que ahora estará en el rol de capitán), Franco Squillari (22 años, 97), Lucas Arnold (23 años, 112) y Luis Lobo (doblista de 27 años, 17 conformaban el equipo argentino, que no le dio chances al conjunto cafetero. Aquella serie se disputó por el Grupo I de la Zona Americana.



El segundo enfrentamiento se produjo dos años después y la serie era para mantenerse o perder la categoría en el Grupo I de la Zona Americana. El equipo viajó a Bogotá y se impuso por 4-1. Franco Squillari se mantuvo en la formación con respecto a la serie anterior y fue la figura albiceleste, pues por entonces estaba 12 en el ranking ATP. También jugaron Mariano Puerta (22 años, 19), Agustín Calleri (24 años, 71) y Martín García (doblista 23 años, 30).



El cruce que se desarrollará en unos días iba a ser una definición de play off para regresar al Grupo Mundial, pero ahora tendrá otro objetivo tras los históricos cambios anunciados recientemente. Es que en 2019 Argentina y Colombia deberán buscar una nueva clasificación en fase de grupos, por lo que la serie en San Juan servirá entonces para tratar de convertirse en cabeza de serie el año que viene.