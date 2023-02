Los fanáticos del Turismo Carretera cuentan los días para el retorno de la Máxima. Y es que cada vez queda menos porque del 10 al 12 de febrero está prevista la primera fecha del calendario, en Viedma y con los dos representantes sanjuaninos confirmados. Facundo Della Motta continuará con la Dodge número 44 y Tobías Martínez seguirá sumando experiencia en el TC Pista, pero con otra Chevy. Ambos tienen nuevos diseños en sus unidades e incluso hoy será la presentación del de Della Motta.

El sanjuanino, quien en el campeonato pasado finalizó 28vo, ganó una serie y en pista se impuso en una final, aunque luego fue perjudicado por una polémica decisión de los comisarios deportivos, le dio continuidad al equipo A&P Competición. "Tenemos otras expectativas tras lo aprendido el año pasado. Por un lado, porque la nueva Dodge estará lista para mediados de temporada y en el armado estamos incorporando todo lo bueno que fuimos logrando en 2022. Por el otro, porque la premisa es lograr la regularidad mecánica que no tuvimos, con varios abandonos que no reflejaron todo el trabajo realizado", indicó Facundo, quien cuando tuvo un auto competitivo no sólo demostró que pudo batallar en el lote de vanguardia sino también de ganar, tal como sucedió por ejemplo en Paraná, en agosto pasado.

Pista. Este es el diseño del auto de Tobías, nuevamente con el color negro de base pero ahora con detalles azules y dorados.

Por su parte, Tobías Martínez continuó apostado por el equipo Las Toscas Racing, que alistará su Chevy de la divisional menor del TC, el Pista. El año pasado, la marca no fue favorecida por el reglamento y además al auto le faltó confiabilidad, por lo que el sanjuanino dudó no sólo en seguir con Las Toscas sino con Chevrolet. Sin embargo, renovó el compromiso luego de que la categoría anunciara algunas mejoras para la marca (modificación en el alerón trasero) y el equipo confirmara cambios en su estructura. "Voy a correr con el auto que era de Christian Ledesma y además hay ingenieros nuevos. Creemos que podemos ser nuevamente competitivos y recuperar el nivel que tuvimos en las primeras fechas del 2022", destacó Tobías.

Por otro lado, en cuanto a la primera fecha en Viedma, el TC volverá a girar el día viernes, tal como sucedía hasta antes de la pandemia, aunque será una medida excepcional para la apertura del año. Sucede que uno de los cambios que presentará la categoría es el uso de masas y llantas con tuerca central, por lo que el viernes 10 de febrero habrá ensayos para verificar el funcionamiento del sistema nuevo. El sábado será día de clasificación y el domingo 12, de las series y las finales.

Fecha confirmada

Este año, San Juan tendrá nuevamente al Gran Premio Coronación. Ya sucedió en 2020, en 2021 y en diciembre pasado. La última fecha del calendario 2023 corresponderá al 2 y 3 de diciembre y, de no tener otra carrera antes, representará la 10ma presentación del TC en el Villicum. Esto porque no se descarta otra competencia en Albardón durante 2023. Es que si bien el TC corre acá desde 2018, fue a partir de 2020 que pasó a tener al menos dos fechas anuales.