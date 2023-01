La Vuelta a San Juan tuvo a sus otros ganadores, los de las clasificaciones generales como Montaña, Sprinter, Sub-23, Mejor Argentino y Mejor Sanjuanino. Así, entre ellos estuvieron el italiano Emanuele Tarozzi (Montaña), el sanjuanino Gerardo Tivani (Sprinter), el norteamericano Matthew Richitello (Sub-23), el bonaerense Leandro Messineo (Mejor Argentino), el pocitano Nicolás Tivani (Mejor Sanjuanino) y también se destacó el colombiano César Paredes, quien logró meter al SEP en el top 10 de la General.

La alegría de Messineo

Leandro Messineo, del equipo Chimbas Te Quiero, concluyó la Vuelta Internacional a San Juan como el mejor ciclista argentino, al quedar 11mo en la General. Su protagonismo en la etapa del Colorado fue clave para cerrar de la mejor manera la competencia.

"Disfruté mucho esta última etapa porque no se corre una Vuelta a San Juan todos los días y menos aún se logran estos objetivos. Trabajamos para conseguirlos y eso es un mérito muy grande", confesó Messineo.

Como siempre, "Nico"

Nicolás Tivani fue el Mejor Sanjuanino en la Vuelta al ubicarse en la 12da posición de la General. Fue una carrera especial para Tivani ya que resultó la última en la provincia: ahora seguirá compitiendo en Europa. Nico defendió la camiseta del Corratec italiano, que es UCI Pro Series y sus próximos compromisos serán en suelo europeo.

El top 5 de los sanjuaninos en la clasificación específica lo completaron Rodrigo Díaz, Ricardo Escuela, José Reyes y Gerardo Tivani.

El SEP, con Paredes

El colombiano César Paredes metió al SEP en el top 10 de la clasificación general y fue el único equipo sanjuanino en lograrlo. El de Bogotá quedó 6to y ayer no ocultó su satisfacción. "Estoy orgulloso por dejar al SEP como mejor equipo continental y argentino. En lo personal esta es mi cuarta Vuelta a San Juan y en tres finalicé entre los 10 mejores. He sido superado por ciclistas que integran las escuadras más fuertes del mundo y por eso mi satisfacción es muy grande", confesó Paredes.

Tarozzi, en la Montaña

Manuele Tarozzi, del Green Project-Bardiani, sumó 24 puntos y se quedó con las Metas de Montaña. El italiano aseguró que era un objetivo de la escuadra, a la vez que se mostró admirado por el cariño del público. "Me siento contento por todo, por la Meta de Montaña, por la Vuelta y por el público fantástico", dijo. "Estuve firme en el ascenso, protagonicé una fuga en la que intenté ganar pero me alcanzaron a pocos kilómetros del final. Realmente me voy feliz de San Juan", señaló.

Tivani, en los Sprint

Gerardo Tivani, de la Agrupación Virgen de Fátima, corrió la última etapa con una sensación particular porque el sábado se había asegurado ser el ganador de las Metas Volante. Ese día sumó los puntos necesarios para tener una ventaja inalcanzable para sus adversarios y por eso ayer corrió sin presiones. Tivani aseguró que en la Vuelta fue de menor a mayor en su rendimiento y quedarse con esta Meta Sprinter fue un objetivo del equipo, que se aseguró un podio en las celebraciones.