A full. Así se jugó el clásico cuyano. Metiendo en todos lados. Fue 0-0 en el tiempo regular pero en los penales ganó el Tomba.

Y es un juego dentro de otro juego. La lotería de los penales juega y castiga cuando se ve la peor cara y esta vez, en una nueva edición del clásico cuyano, San Martín se quedó afuera de la Copa Argentina de fútbol. Lo aguantó y lo peleó con lo que tuvo y en los penales no tuvo ese plus de fortuna porque cuando Borgogno acertó el palo con Cejas, ese rebote caprichoso terminó siendo gol y ahí se dio vuelta la historia final. Llegaron los penales de Cáseres y de Casas y San Martín ya no pudo hacer nada más que masticar impotencia. Ahora, la temporada verdinegra se concentrará en la Primera Nacional, donde el domingo ya tendrá revancha recibiendo a Estudiantes de Caseros. Y en un certamen que lo tiene como uno de los principales animadores desde que empezó la temporada.

Pero, claro, perder los clásicos duelen. Matan el alma y San Martín lo terminó padeciendo. Pancho Martínez decidió hacerle un equipo incómodo para el fútbol de Godoy Cruz y lo fue enredando aunque resignando la tenencia de la pelota. Sin eso, empezó a sufrirla y en los primeros 20' de partido Badaloni exigió un par de veces a Borgogno que fue uno de los puntos más altos en San Martín. Llegó ese parate por los incidentes en el primer tiempo y frenó lo que Godoy Cruz prometía. San Martín se volvió a reacomodar y sin tener demasiada presencia en ataque, no pasó demasiados sobresaltos.

Cada uno tuvo sus momentos. Godoy Cruz dominó al principio y después, en el complemento, sorprendió el Verdinegro. El clásico cuyano fue bien parejo y recién se definió en penales.

En el complemento, mejoró la propuesta de San Martín y tuvo la mejor de todo el partido cuando Montagna quedó mano a mano con Petroli pero ganó el arquero mendocino. El Tomba insistió con la claridad de López Muñoz y el empuje del resto pero fue perdiendo lucidez. Martínez decidió meter cambios y San Martín se desahogó de presión mendocina. Las entradas de "Fede" González y de Maxi Casa le dieron más potencia arriba pero no fue suficiente para hacer algo más. Y llegaron los penales. Y cuando parecía que esa estirada de Borgogno a la derecha en el penal de Cejas empezaba a inclinar la balanza en color verdinegro, el capricho de un pique se convirtió en gol y en el principio del fin para los sanjuaninos.

Se terminó la Copa Argentina para San Martín. Hizo lo que pudo, potenció todo lo que tenía ante uno de los mejores equipos hoy por hoy de la Copa de la Liga en Primera División pero todo esto no fue suficiente. La amargura de los penales fue condena porque es un juego dentro de otro juego.

Pura lucha. Se dieron pocas acciones preciosistas en el juego en terreno puntano. Dominó la marca sobre el rival, siempre todo con mucho despliegue. Un clásico cuyano caliente.

Sigue segundo Ayer San Martín logró conservar el segundo puesto, detrás de Quilmes. Dos de los equipos que podían superar en puntos al Verdinegro, no pudieron ganar: San Martín de Tucumán cayó 1-0 ante Chacarita mientras que All Boys no pudo con Ferro (2-2).