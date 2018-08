Marcos Campos encara una contra del equipo sanjuanino que sintió el esfuerzo del triunfo ante Córdoba y debió luchar desde atrás en el marcador.

El equipo sanjuanino que había derrotado, en gran partido, a Córdoba, ayer no pudo hacer nada ante Río Negro que lo superó por 67 a 46 (17-7,



15-12, 13-6 y 22-21) en el partido que cerró la participación de ambos en la zona de grupos del campeonato argentino de la categoría U-19 que se desarrolla en la ciudad cordobesa de Embalse Río Tercero.

Fabricio Cabaña defiende la pelota en uno de los avances de la selección sanjuanina que hoy jugará ante Santiago del Estero por la zona Estímulo.

Los chicos dirigidos por Gustavo Sapochnick, que el miércoles batieron a Córdoba 83-79 (tras un suplementario), sintieron el esfuerzo del encuentro y ayer les costó hacer píe ante un rival que venía de dos derrotas y pretendía no quedarse zapatero.



Fabricio Cabañas (13) y Fausto Rocha (12) fueron los máximos anotadores. En el otro partido del grupo, Córdoba venció a Entre Ríos 93-88 y ganó la zona. Con el resultado, entre ambos, San Juan y Río Negro quedaron fuera de la zona Campeonato y hoy jugarán por la zona Estímulo (8 al 12 lugar). A la 9 San Juan vs. Santiago del Estero y después Río Negro vs. Tucumán.