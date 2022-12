Enzo Fernández, volante, 21 años. Julián Álvarez, delantero, 22 años. Alexis Mac Allister, mediocampista ofensivo 23 años. No es una carta de presentación ni mucho menos. Los tres son jugadores profesionales y ya consagrados, pero resaltar la edad es para destacar que los tres pibes se pusieron el overol para sacar adelante a la Selección argentina en un momento clave.

Polonia no se había presentado como un rival que generara peligro. Todo lo contrario. Se plantó con un esquema ultra defensivo como ya es una costumbre para los rivales que se miden con la Selección de Lionel Scaloni. Ese primer tiempo no tuvo goles, ya lo había tenido en sus pies Julián Alvarez pero sin eficacia, también lo tuvo Angel Di María desde el córner y cuando parecía que el rosarino convertía su gol olímpico apareció Wojciech Szczesny, el arquero polaco para despejar con lo justo al córner. Era todo de Argentina pero faltaba el gol. Llegó el momento de Messi pero su penal anunciado convirtió nuevamente en figura al arquero de Polonia.

Los goles errados despertaron la preocupación de todos. La discusión pasaba por cómo iba a responder Argentina ante esas situaciones netas de gol que no habían podido ser y sobre todo, por esa ansiedad propia de todo equipo que necesita ganar. Que el penal errado y todo ese peso psicológico no lo sintiera el capitán. Ese era el temor de todos en el entretiempo. Pero claro todo eso se esfumó en el arranque mismo del partido, practicamente no hubo tiempo para que aparecieran esos fantasmas porque fueron los pibes quienes le respondieron al capitán. Primero, a los segundos de haber comenzado el segundo tiempo, fue Alexis Mac Allister quien anotó el 1-0 para desatar el desahogo argentino. Listo. Con eso Argentina ya comenzó a controlar el encuentro y a poner justicia en el marcador ante el mezquino seleccionado polaco.

Enzo Fernández, otro de los jugadores más jóvenes de la Selección, nuevamente fue figura en el mediocampo argentino. Respondió con firmeza la confianza de su entrenador que merecidamente lo puso de arranque. A sus 22 años, el ex River y actual volante del Benfica volvió a ser clave en el andamiaje del seleccionado argentino y a los 22 minutos, con una habilitación exquisita, dejó a otro ex River para que definiera el partido. Julián Alvarez definió para poner el 2-0 ante Polonia.

"Quedé con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío", señaló Messi en declaraciones para la prensa al término del encuentro. Y no es para menos. El capitán hoy no tuvo su mejor jornada pero pero los pibes salieron a respaldarlo. Entre esos jugadores que no superan los 23 años, estuvieron las figuras del enorme triunfo argentino que los depositó en Octavos de final en Qatar. Mac Allister ese gringo formado en Santa Rosa. Julián, el talentoso delantero oriundo de Calchín, un pequeño pueblo cordobés. Enzo, oriundo de San Martín, Buenos Aires. Los tres, figuras en la noche de Doha.

El "vamos vamos los pibes, vamos vamos los pibes", no retumbó en las tribunas del "Stadium 974" de Ras Abu Aboud, pero hubiese sido válido o al menos meritorio para tres jugadores jóvenes a quienes no les pesa para nada ponerse la camiseta de la Selección.