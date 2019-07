El mismo rival que el primer partido. Justo hoy, en la final del Mundial. Una de las potencias si de hockey sobre patines se trata. Nada más ni nada menos que España. El dueño de casa que llega con sed de revancha por aquella sorpresiva derrota en el debut. Seguro con tribunas abarrotadas y con ganas de gritar todo el tiempo. Prácticamente todo en contra. Pero eso lo saben los chicos del Seleccionado Argentino Sub-19. Y no se ponen nerviosos. Tampoco le tiene miedo. Al contrario, seguro van a sacar pecho para hacer valer sus objetivos. Sus sueños. Llegó el momento de la verdad. Hoy a las 22 de acá (17 de la Argentina) el partido que consagrará al campeón del Mundial de la categoría, en el marco de los WorldRollerGames Barcelona 2019.



Existe algo ineludible. Los dos sacaron cuentas de ese partido del debut. Le tocó ganar a la Argentina y fue todo un batacazo. Porque los españoles siempre se sintieron seguros y convencidos que ellos marcaban diferencia. Y no fue así, porque el juego salió parejo por todos lados. Con posibilidades para ambos por igual. Encima, estratégicamente, la Albiceleste dominó mejor los tiempos.



Claro, no hay dos partidos iguales. Aquel fue jugado a cara descubierta. Este, seguro, será a cara de perro. Con celos en las marcas. Con despliegue para romper las estrategias del rival. Digno de una verdadera final.



Aquella vez, el equipo de Garcés cumplió un trabajo que fue casi perfecto. Los chicos argentinos fueron obedientes en la marca y convirtieron cuando les dieron la oportunidad.



España se sintió sorprendido al principio pero supo reaccionar y pasó al frente. Lo que no se esperó es la reacción argentina. Y en el complemento se dio lo mejor de la Albiceleste. Su efectividad dejó con las manos vacías a los españoles. Ahora lo saben, por eso seguro tomarán mayores precauciones.



Igual, será un partido de ajedrez. Las chances son para los dos finalistas por igual, por algo están donde están. Los argentinos nunca se salieron de su línea y les dio mucho resultado. Los españoles sintieron el golpe pero supieron recuperarse. Hoy, el que se levante mejor será el que se quede con la gloria.