En el mediodía de hoy, se realizó el lanzamiento de la sexta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000, que se disputará los días 20, 21 y 22 de julio en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, provincia de San Juan.





El evento se llevó a cabo en el estadio Aldo Cantoni (Urquiza y San Luis, provincia de San Juan) y contó con la presencia de Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), Julián Santero (Toyota Gazoo Racing Argentina), Néstor Girolami (Team Peugeot Total Argentina), Tobías Martínez (Piloto de FR2.0 equipo Litoral Group), Ricardo Meritello (Presidente de la Asociación Sanjuanina de Volantes), Jorge Chica (Secretario de Deportes de la Provincia), Marcelo Zunino (representante del Banco de San Juan) y Antonio Abrazian (presidente de Súper TC2000).

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Meritello (Presidente de la Asociación Sanjuanina de Volantes): “Ya estamos con el evento encima, van a encontrar el autódromo muy bien ornamentado y maquillado, se está trabajando mucho para que la gente que venga a ver la carrera como así también los pilotos, se lleven un buen impacto y puedan disfrutar de este circuito que tanto les gusta. Esperemos que la carrera del 22 de julio sea igual, parecida o mejor a las últimas ediciones, donde hubo mucha emoción en las finales del Súper TC2000”.

Antonio Abrazian, presidente del Súper TC2000, explicó: “Venimos a un autódromo que es mítico para nosotros, aquí se escribió la historia del Súper TC2000, aquí se disputaron algunas de las carreras más emblemáticas de la categoría, aquí se generaron ídolos y creo que los sanjuaninos deberían estar orgullosos de tener un escenario como este. Este año la categoría trae algo más para seguir creciendo, queremos integrar a toda la gente, no solo al fanático. Van a ver un evento muy mejorado, con un “Fan Zone” donde la gente podrá asistir independientemente de la entrada que compró. Allí podrán acceder a los protagonistas de la carrera, recitales de música y actividades de los sponsors, entre otras cosas, entre las variantes que ofrece este evento pensado para toda la familia”

Julián Santero (Toyota Gazoo Racing Argentina), comentó: “Tengo muchas ganas de volver a correr en “El Zonda”, la última vez que corrí aquí fue en el 2014 y la verdad que extraño, me siento casi local porque estoy muy cerca de casa y tengo muchos amigos acá asique trataremos de tener un gran fin de semana. El auto de Alemania ya está en el taller en Córdoba, es el auto que va a manejar Damián Fineschi, yo iré con un auto 0 kilómetro que no tiene grandes evoluciones pero las expectativas se renuevan cada vez que uno estrena un auto”.

“Es un placer para mí correr en San Juan, es muy cerca de mi casa, una semana antes de la carrera uno ya empieza a sentir un nivel mayor de adrenalina. Tengo buenos recuerdos y también malos, he tenido golpes acá y también subí al podio en el Súper TC2000. A partir de la tercera fecha dimos un saltito de calidad, logré ganar en Potrero de los Funes y Agustín Canapino viene peleando todas las carreras: Chevrolet en conjunto, al igual que Renault, creo que son los equipos que mejor llegan a esta fecha”, explicó Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF).

Néstor Girolami (Team Peugeot Total Argentina) dijo: “Para nosotros es muy importante venir a correr a San Juan, es un circuito que presenta un desafío increíble, no es una competencia más, “El Zonda” impone respeto, una precisión máxima en cada vuelta que damos. Aquí gane mi primera carrera en Fórmula en el 2006, logré mi primer podio en TC2000 en el 2009 por lo cual cada vez que vengo a San Juan me trae muy lindos recuerdos no solo en lo deportivo sino también en lo sentimental. Vengo con muchas ganas, con el deseo de volver a pelear por la victoria en el Súper TC2000, el principio de año no ha sido bueno, pero vamos a tener un auto competitivo para poder dar pelea y buscar descontar puntos en el campeonato”.

El que cerró la conferencia de prensa fue el sanjuanino Tobías Martínez (Piloto de FR2.0 Powered By Renault- Equipo Litoral Group): “Espero dar lo mejor en la carrera del próximo fin de semana. La idea es poder pelear el campeonato y sumar buenos puntos. Es muy lindo manejar acá en el Zonda, pero hay que estar tranquilo y muy concentrado”.

Además, en el encuentro con la prensa, se brindaron todos los detalles de la sexta competencia del Fórmula 2.0 Powered By Renault y la Fiat Competizione.