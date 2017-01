Racing pretende a Carbonero

Ante las dificultades por contratar a Walter Montoya, en la Academia interesa el colombiano que jugó en River. El colombiano de 26 años actualmente milita en Sampdoria de Italia.

Por otro lado, ante la venta de Nicolás Sánchez a México, el DT de Racing, Diego Cocca, quiere sumar un defensor y el primer apuntado es Leonardo Sigali, ex Lanús y Godoy Cruz. La dirigencia ya se puso en contacto con el Dinamo Zagreb de Croacia, donde Sigali juega hace tres temporadas.

Si no es Sigali, la variante es Renato Civelli, que quedó libre del Lille de Francia y podría volver al país.

Erviti, el apuntado por Independiente

Independiente busca su primer refuerzo. Walter Erviti, mediocampista de Banfield, es el apuntado por Ariel Holan para reforzar al Rojo pensando en el próximo semestre.

El entrenador ya se puso en contacto con el jugador, de 36 años, quien busca salir del Taladro, donde es ídolo y fue campeón del Apertura 2009.

Gago le envió una contraoferta a Boca por su contrato

El mediocampista Xeneize, cuyo vínculo con el club termina en junio, está dispuesto a negociar por su continuidad. El jugador es pretendido por el Milan de Italia.

Boca acercó una primera oferta a Gago para que siga en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, y el futbolista pidió un 35 por ciento más de la cifra que ofreció el club.

Champagne, de Olimpo a España

El arquero Nereo Champagne, que la temporada pasada jugó en Olimpo de Bahía Blanca, pasó a préstamo al Leganés de la Primera División de España.

El jugador, de 31 años y que tiene contrato con la entidad bahiense hasta el 31 de diciembre del 2017, se va a préstamo al club de Butarque con una opción de compra a final de temporada, de 950 mil euros.

Eduardo Domínguez, nuevo DT de Colón

Eduardo Domínguez será el nuevo entrenador de Colón, en reemplazo de Paolo Montero, quien podría llegar a Rosario Central. El flamante DT sellará su vínculo este lunes por la noche y comenzará a ejercer sus funciones el próximo jueves, cuando el plantel se reúna para comenzar la pretemporada.

Llegó el primero a Rafaela

El delantero Manuel Bustos, quien llega desde Libertad de Sunchales del Federal A, es el nuevo refuerzo del equipo de Juan Manuel Llop. Ahora, la CD deberá buscar un lateral derecho para satisfacer las necesidades del entrenador.

Además, en la pretemporada, habrá tres bajas y cinco caras nuevas. Rodrigo Colombo no renovó su contrato y se fue del club, mientras que Mariano Puch rescindió y pasó a Los Andes. El que no estará presente por un tiempo será Ramiro Macagno, quién se encuentra con la Selección Sub 20 y en caso de viajar al Sudamericano en Ecuador no estará en toda la preparación.

Por otra parte, los juveniles Lucas Blondel, Angelo Martino, Enzo Copetti y Nicolás Toloza, se sumarán al primer equipo.

Los nombres que tientan en Lanús

La intención de la CD de Lanús es incorporar dos jugadores para el 9 de este mes, arranque de pretemporada para así tener el plantel completo. Es por eso que irá a la carga por Maxi Gómez, delantero de Defensor Sporting. Tiene 20 años y juega de 9 Además, la primera opción para reforzar la mitad de cancha es un volante paraguayo. En segunda medida intentarían ir por Jefferson Savarino, el volante ofensivo de Zulia, un club de Venezuela.

No hay ofertas de River por Allione

Desde la dirigencia del Palmeiras confirmaron que hasta el momento no hubo ningún acercamiento de River por el volante. Además, negaron propuestas formales de otros equipos brasileños. Por ahora, destino incierto para el volante.