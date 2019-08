La Selección Argentina se subió este viernes al podio del Campeonato Mundial Sub 19 en Túnez, resultado que iguala la segunda mejor campaña histórica en esta categoría, al nivel del bronce obtenido en Italia 2009 y sólo detrás de la medalla de plata en Chaco en 2015. El equipo nacional, en su cierre mundialista, venció 3-1 a Egipto, rival ante el que no había podido en la fase de grupos.

Argentina exhibió firmeza de principio a fin en el partido, pero sobre todo cuando Egipto intentó construir una remontada: del 23-22 abajo en el tercer set pasó a 25-23 y tras el descuento arrancó ganando el cuarto, pero no pasó a mayores. Finalmente, los parciales que llevaron al bronce a los chicos fueron de 25-19, 25-19, 23-25 y 25-17.

Además de alimentarse de los 27 errores cometidos por Egipto, Argentina capitalizó mucho mejor sus chances de ataque y contra (diferencia de 57 a 48) y sumó más desde el bloqueo, con un margen de 11-9. El central Agustín Gallardo aportó cuatro tapas y Wilson Acosta, tres, como los principales desempeños en el rubro.

El opuesto Acosta, asimismo, fue el máximo anotador del partido con 24 puntos, tuvo una eficacia del 57% (20 remates exitosos en 35 intentos) y tuvo el lujo de, con una estocada por la paralela, ser el que consumó el 3-1 y el que desató los festejos por la medalla de bronce.

La Selección se apoyó además en su juego colectivo, porque Manuel Armoa acompañó el goleo con 15 puntos y tanto Tomás Capogrosso como Gallardo agregaron 11. Del lado de Egipto, en cambio, sólo dos jugadores llegaron a dobles dígitos: el capitán Elhossiny, el mismo que había sido figura en la primera ronda, metió 21 tantos y Elnaggar sumó 16.

Los equipos

Argentina: Pablo Urchevich (5), Wilson Acosta (24); Agustín Gallardo (11), Rodrigo Soria (4); Tomás Capogrosso (11), Manuel Armoa (15). Líbero: Lucas Ibazeta. DT: Pablo Rico. Ingresó: Valentino Vidoni (1).

Egipto: Anas Mohamed (1), Marawan Elnaggar (16); Omar Deigham (9), Yossef Noser (4); Abdelrahman Elhossiny (21), Eyad Mohamed (3). Líbero: Ibrahim Raslan. DT: Hassan Elhossary. Ingresaron: Ahmed Abdelazim (2), Mohamed Eloraby (4), Mohamed Elwan (-).

El camino de Argentina en el Mundial

Mundial Sub 19 Masculino – Tercer puesto

Argentina vs Egipto 3-1 (25-19, 25-19, 23-25, 25-17)

Semifinal

Argentina vs Rusia 0-3

Cuartos de final

Argentina vs Bulgaria 3-2

Octavos de final

Estados Unidos vs Argentina 0-3

Primera Ronda

Argentina vs México 3-1

Argentina vs Egipto 1-3

Argentina vs Alemania 1-3

Argentina vs Japón 3-1