En una carrera contra el tiempo. Así se arman Desamparados y Peñarol de cara a una nueva temporada en el Federal "A". Ese armado a contra reloj y el inicio de la pretemporada previsto para el lunes, los ubica detrás de la mayoría de los equipos, donde incluso ya algunos están jugando amistosos. Lo cierto es que Sportivo suma nueve incorporaciones mientras que Peñarol llegó a las seis.

Silvestre Sacallán. El lateral izquierdo ex Peñarol cruza de vereda para jugar en Sportivo.

En Puyuta, con la confirmación de que Juan Valiente continuará siendo el presidente, se apostó nuevamente a Marcelo Fuentes para la conducción del plantel. El técnico bonaerense cayó bien en el paladar de la dirigencia a pesar de que el equipo ni siquiera pudo clasificarse. Solamente contando con Matías Garrido y Lucas Ceballos, sumado a Pablo Jofré y Lucas Salas, Fuentes apuesta a un equipo ideado pura y exclusivamente por él, tanto que ya le comunicó a Salas que no lo tendrá en cuenta y pretende sumar a jugadores con pasado en Primera División. Lo cierto es que hasta el momento sumó dos arqueros: Julián Lucero (26 años) que viene de jugar en Juventud Unida y Alan Minaglia (29 años) con pasado en Nueva Chicago.

El lunes arrancarán la pretemporada. El torneo reparte un ascenso y cuatro descensos.

En la defensa sumó a: Marcos Cabrera (36 años) quien llega de varios años en la Juve puntana. Desde Peñarol llegaron el central Guillermo Pfund (32 años) y con pasado en varios equipos de Primera Nacional, y Julio Sacallán (31 años) quien en el Bohemio dejó una grata imagen desempeñándose como lateral o volante izquierdo. Ayer confirmó a Laureano Puñet (22 años) un lateral izquierdo formado en Sarmiento de Junín pero que llega de jugar el Regional Amateur con El Linqueño. Toda una apuesta. El único volante es Iván Caravaca (26 años) quien llega desde un Regional tras no tener demasiada continuidad en el Federal A con Sol de Mayo. Adelante, sumó a Luis Leguizamon (34 años) quien jugó en varios equipos del Federal pero llega desde Chaco For Ever donde jugó 13 partidos de titular y marcó solo un gol. Mientras que David Romero Neyra (27 años) viene de jugar Regional con Andino de La Rioja, antes jugó en Tesorieri y San Lorenzo de Alem.

Juan Pablo Varona. El volante mixto de buen paso por HLH llegará al Bohemio.

En Peñarol la dirigencia bohemia apostó nuevamente por la llegada de Cristian Bove después de dos temporadas. Bove apuesta a un equipo donde el 50% sean sanjuaninos. En el arco sumó al experimentado Leonardo Corti (40 años) después de más de una década en San Martín. En la defensa, sumó al lateral derecho Ramiro Alderete (24 años) con último paso en Chaco For Ever, también el experimentado César More (32 años) quien en San Juan dejó su huella cuando llegó con San Jorge de Tucumán pero viene de jugar en Chaco F.E. Ayer confirmó la llegada de Agustín Paredes (20 años), lateral mixto con pasado en Newell"s. En el mediocampo, en tanto, tendrá a Lucas Saucedo (33 años) quien llega de jugar en San Martín de Mendoza pero con basta experiencia en federales, mientras que también sumó al volante mixto Juan Pablo Varona (26 años) que llega de un buen paso en Huracán Las Heras.