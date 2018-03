En la primera jornada del Campeonato Nacional de Clubes de Adultos C, que se disputa en Chapadmalal, no hubo resultados positivos para Universidad, que participa en rama femenina y masculina. Las chicas cayeron en el primer partido ante Chaco For Ever por 31 a 13, mientras que los varones enfrentaron a Alianza Belgrano de Córdoba y perdieron por 31 a 23 y luego ante Somisa de San Nicolás volvieron a caer pero por 29 a 26.



Cabe recordar que los tres mejores equipos de cada rama obtendrán el ascenso al Nacional de Clubes de Adultos "B". Mientras que aquellos que terminen del noveno puesto en adelante deberán jugar las competencias regionales del año próximo.