Que los sanjuaninos somos algo particulares en nuestros gustos, no es novedad. Lo que para muchos es bueno para nosotros no tanto. A veces pasa con artistas que son muy aplaudidos y llegan a San Juan y les cuesta arrancar palmas. Bueno, a decir de la encuesta que propuso DIARIO DE CUYO para saber la opinión sobre quién fue el mejor deportista argentino de todos los tiempos, no stá en el podio ni más ni menos que a Diego Armando Maradona.

La discusión se puso otra vez sobre la mesa luego de la fenomenal actuación de Emanuel Ginóbili en la NBA y ser, entre los Spurs y la Selección, uno de los deportistas con más logros.

Así las cosas, entre las 8 opciones que se colocaron a consideración de los lectores, la mayoría eligió a Lionel Messi como el mejor de la historia con el 26% (2.555 votos), segundo quedó Juan Manuel Fangio con el 21% (2.098 votos) y tercero Emanuel Ginóbili con el 21% (2.029 votos).

Recién en cuarto lugar aparece Maradon, con el 20% (2.001 votos). Quinto se ubicó en la predilección de los sanjuaninos Luciana Aymar, la gran estrella que tuvo Las leonas: 5% (472 votos). En el sexto aparece el púgil Carlos Monzón, con el 3% (337 votos). Los dos últimos lugares lo tienen al tenista Guillermo Vilas (7mo con 211 votos) y Roberto De Vicenzo, con el 1% (142 votos).