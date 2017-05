La quinta fecha del Top Race V6 no terminó de la mejor manera para el sanjuanino Fabián Flaqué ya que cuando había avanzado de manera formidable, el auto empezó a presentar una falla que terminó dejándolo con las manos vacías. Ahora, el experimentado piloto sanjuanino piensa en la próxima fecha que será precisamente ante a su público, en el autódromo El Zonda.

La carrera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires se había presentado linda para el sanjuanino. Es que Flaqué, que había partido desde el 18º cajón de la grilla, había avanzado hasta la 12ª ubicación. Llegado el momento de ingresar a boxes para la recarga de combustible (la carrera duraba más de 60 minutos), el sanjuanino volvió a pista pero allí empezó a tener problemas en su Fiat #25 de la estructura del Octanos Competición. La carrera la ganó Gabriel Ponce de León.

“El auto venía doblaba bien y veníamos muy bien en pista, pero después empezó a golpear el soporte del diferencial y se terminó rompiendo. Una lástima porque el auto había mejorado para la final. De todos modos le está faltando un poco de motor”, explicó el

experimentado sanjuanino.



La próxima carrera es el fin de semana del 18 de junio y será en San Juan. En ese sentido, Flaqué sostuvo: “Esperamos que el auto esté bien para El Zonda y así poder redondear un buen fin de semana. Hay que trabajar en la puesta a punto que será diferente, al menos

desarmar el auto y hacerle un repaso general para llegar en buenas condiciones”.

Por su parte, Fabricio Persia, en Top Race Series, fue tocado a falta de dos vueltas para el final, cuando marchaba en la tercera colocación; y no pudo continuar la carrera. Ahora puso toda su energía en la próxima competencia que será en el "Ocho zondino".

El sanjuanino tuvo un buen desempeño en la carrera disputada en el autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso fue hasta dos vueltas antes de terminar la final. Es que allí, Mauricio Chiaverano lo tocó en el ingreso a una curva y lo terminó mandando al pasto, rompiéndole el auto, lo que fue el fin para la quinta fecha.

"La verdad que no se qué quiso hacer Chiaverano porque me choca mal desde atrás, imagino que es sin intención, quizá habrá perdido referencia, pero me dejó sin posibilidad de seguir. Ahora pensamos en lo que viene que es en San Juan, hay que sumar buenos puntos. Vamos a trabajar para ir a ganarla", expresó el sanjuanino que compite a bordo del Fiat #71 del Octanos Competición.

Pese al toque que ocasionó el despiste y el trago amargo del fin de semana, Persia sostuvo que "lo bueno es que el auto viene andando muy bien, le encontramos donde había una falla y la solucionamos. Además mejoramos en los sectores donde había que doblar. Estoy un poco amargado por el toque en la final porque teníamos auto para estar tercero, seguro".

Ahora el sanjuanino buscará recuperar la punta del campeonato, precisamente en su tierra. La próxima competencia será el fin de semana del 18 de junio en El Zonda. Persia ahora ocupa el segundo escalón del campeonato con 84 unidades, detrás del ganador de la competencia y líder del certamen, Gastón Crusitta.

Por último, Gabriel Da Rold en Top Race Series logró terminar la competencia luego de sufrir varios toques que casi lo marginan de la quinta final del año, disputada en el autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El sanjuanino había adelantado posiciones respecto al 13º cajón en el que largó la final, pero luego empezó a ser víctimas de toque que lo hicieron perder algunos puestos. Pese a eso, Da Rold terminó más adelante de lo que largó y espera por la próxima carrera que será en San Juan.

"El sábado fue complicado porque teníamos mucha carga en el auto y no anduvimos bien. Así que por pedido mío pude descargar y para la carrera logramos algo de descarga, pero no fue lo suficiente. La final tuvo muchos toques, venía bien pero se puso áspera. Me gustó la carrera y lo bueno es que sigo acumulando experiencia", contó el sanjuanino del Toyota #33 de la estructura JLS Sport que terminó 11º. La competencia la ganó Gastón Crusitta.

Da Rold sostuvo que para San Juan "vamos con otra cabeza, otra forma de poner a punto el auto y peleando más por lo que prefiero que es una buena ubicación".