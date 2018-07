Fábrica de pilotos. Tobías Martínez sigue consolidando su presente en la Fórmula Renault 2.0, denominada la Fábrica de pilotos. El sanjuanino ya suma 33 carreras en la categoría.

La presentación del Súper TC2000 en San Juan entró en cuenta regresiva. Desde el viernes y hasta el domingo, la categoría se presentará en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y en pista habrá presencia sanjuanina, en las dos divisionales que actúan como soporte. Así, Tobías Martínez se presentará en la Fórmula Renault y Gabriel Da Rold lo hará en la Fiat Competizione. Y ambos buscarán aprovechar la localía para tratar de redondear un buen fin de semana, incluso con la posibilidad de que Da Rold conquiste el campeonato.



Martínez transita su segunda temporada en la Fórmula y el año pasado redondeó una muy buena actuación en El Zonda. A su vez, en este 2018 ya alcanzó su primera victoria y ocupa el 8vo puesto en el certamen.



"La de San Juan es la carrera más importante del año para mí. Voy a tratar de dar lo mejor de mí y tener una buena actuación en casa", señaló Tobías.



El piloto, que en paralelo a la Fórmula Renault compite en la Fórmula Renault Plus y esta temporada también pudo debutar en el TC2000, disputará dos pruebas este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. "Haber corrido el año pasado genera cierta experiencia, pero no garantiza estar adelante. Sí es importante conocer la pista para la puesta a punto del auto", agregó el piloto.



Por su parte, Gabriel Da Rold se siente como pez en el agua en la Fiat Competizione, cuyo campeonato lidera y en casa puede consagrarse campeón de la primera parte del año. Desde su debut a fines del año pasado en la categoría se acostumbró a ser protagonista en cada prueba y sigue cosechando triunfos, como el de la pasada fecha en el autódromo de Rafaela.



"Tengo expectativas muy buenas para este fin de semana. Esta será mi cuarta carrera en el autódromo El Zonda y la cantidad de vueltas que di en esas ocasiones me ha servido para sumar buena experiencia, lo que me pone contento porque es un circuito muy exigente", apuntó Da Rold. De todas maneras, el piloto aclaró que será la primera vez en la Fiat Competizione, ya que antes lo hizo en la Top Race Series.



Este fin de semana, la monomarca diputará dos carreras, aunque por el sistema de competencia los pilotos pueden optar por descartar una prueba ya que sólo se suman los puntos de una de las dos. Por ahora, Da Rold analiza qué hará teniendo en cuenta que el sábado podría ser campeón.



"En el motor cambiaron el turbo, que estaba algo flojo, a la vez que le realizaron un service general y un control exhaustivo, por lo que espero que el auto pueda rendir de la mejor manera", indicó.





En ganador. Gabriel Da Rold buscará en San Juan seguir de racha en la Fiat Competizione y acercarse a la conquista del campeonato.

En la vuelta previa

GABRIEL DA ROLD - Fiat Competizione

"La del autódromo El Zonda-Copello es una carrera especial para cualquier piloto sanjuanino y en lo personal ese fin de semana voy a correr con la motivación de saber que tengo chances de poder ganar el campeonato de la primera mitad del año de la categoría".

TOBÍAS MARTÍNEZ - Fórmula Renault 2.0

"Vengo con resultados positivos este año y espero seguir así en El Zonda. Esta es una de las fechas más exigentes por las características del circuito, en el que se va muy al filo, con la pared y el cerro muy cerca, y en un auto que tiene mucha velocidad en curva. Se va realmente fuerte".