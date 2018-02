Felicidad. Rubén Botta celebra la apertura del marcador ante Boca, luego de meter un remate que se desvió en el camino. El zurdo tuvo un buen partido.

En "el partido" de esta 14ta fecha de la Superliga, dos sanjuaninos se robaron buena parte de la atención. Es que tanto Rubén Botta como Emmanuel Mas, uno por equipo, tuvieron roles protagónicos a lo largo del encuentro en el Nuevo Gasómetro.



En el caso del volante su intervención desde el comienzo resultó fundamental para San Lorenzo ya que abrió el marcador a los 3" con un remate que se desvió en el camino y fue a parar dentro del arco de Agustín Rossi. El ex Tigre tuvo en líneas generales un buen encuentro y se destacó por su manejo del balón. Su despliegue le pasó factura en el arranque del complemento y por eso fue reemplazado a los 12 minutos llevándose los aplausos de los hinchas locales.



El que estuvo lejos de ser aplaudido fue Emmanuel Mas, con pasado en el Ciclón, pero que cuando ingresó desde el segundo tiempo con la número 3 de Boca en su espalda fue silbado de principio a fin. El sanjuanino entró para hacer pesar su capacidad ofensiva y porque Frank Fabra (el titular) había sido amonestado y estaba jugando muy condicionado. El ex San Martín subió en varias ocasiones por el sector izquierdo de su equipo y en uno de esos desbordes, ya casi con el tiempo cumplido, cayó dentro del área tras una fricción con su excompañero, Fabricio Coloccini. El árbitro Silvio Trucco no sancionó penal, aunque esta acción derivó en reproches para con Mas, que se extendieron hasta luego del partido. Incluso, el lateral sostuvo en la transmisión televisiva de Fox Sports que "no me tiré, me caí".



Apuntado



Mas no fue el único ex San Lorenzo que jugó ayer con la camiseta de Boca. Julio Buffarini fue el otro caso y los hinchas le mostraron su bronca. "Traidor", "El pez por la boca muere", fueron algunas bandera que se observaron.