Un debutante y dos con experiencia de sobra, pero los tres con la misma ilusión y el mismo objetivo de ser protagonistas en el Federal "A" que está por comenzar. Se trata de Pablo Jofré, Fabricio Illanes y Lucas Carrizo, refuerzos de San Martín de Mendoza, uno de los equipos grandes de la vecina provincia y que logró el ascenso este año ganando una de las plazas en el Regional Amateur. El trío de futbolistas sanjuaninos sueña con llevar al "Chacarero" a lo más alto.

"Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de empezar a jugar ya. Nos han recibido de la mejor manera, San Martín es un club gigante que hace rato debería haber llegado a esta categoría", abrió la charla Jofré. El "Peca" es conocedor de la categoría. En Desamparados jugó en los últimos 6 años y casi siempre fue titular indiscutible por la banda derecha. "Tenemos la ventaja de saber a lo que se juega y cómo se juega, tenemos un equipo con jugadores de mucha jerarquía, no tengo dudas que vamos a dar pelea", afirmó el volante por derecha de 32 años que se encontraba jugando Copa de Campeones con Los Andes de Tudcum cuando recibió el llamado de Toti Arias, el DT del Chacarero.

Otro conocedor de la categoría por su pasado por Peñarol y Crucero del Norte pero también conocedor de la Primera Nacional por haber pasado por Maipú es Fabricio Illanes. El volante nacido en el departamento 9 de Julio pero surgido en Libertad Juvenil de Las Chacritas, llegó en septiembre del año pasado para jugar el Regional Amateur con el Chacarero. "Quería ese desafío de venir a un club grande y con mucha historia. San Martíon quería el ascenso porque el Regional le quedaba chico, gracias a Dios pudimos lograrlo, quizás no de la forma que queríamos pero pudimos llevar al Chaca al Federal", expresa el nuevejulino haciendo referencia a la forma en la que ascendió el conjunto mendocino. Es que por una sanción por indisciplina a Independiente San Cayetano de Buenos Aires, San Martín ascendió sin jugar una final.

En tanto que Lucas Carrizo está debutando en la categoría. El delantero de 18 años hizo todo su camino futbolístico en Atlético Alianza, club en el que debutó en la Primera Local con 16 años. El extremo estuvo también algunos años formándose en las Inferiores de Racing de Avellaneda pero cuenta también con haber jugado el Regional Amateur con Peñaflor y haber jugado la Local con San Martín. "Estaba haciendo la pretemporada con San Martín (de San Juan) cuando conseguí venir hacer una prueba acá al Chacarero. Por suerte los técnicos me aprobaron y quedé. Estoy muy feliz de poder ser parte de un club con mucha historia", expresa el chico sobre el Chacarero que logró el ascenso después de 16 años.

Pablo Jofré y Lucas Carrizo viven en el hotel con el que cuenta San Martín. Tienen gimnasio, restaurant, nutricionistas, kinesiólogos. El club mendocino cuenta con todas las comodidades.

Los tres sanjuaninos coinciden y destacan el trato con la dirigencia de San Martín. "No me puedo quejar, nos tratan excelente y nos brindan todo. No tenemos que preocuparnos por nada y si un jugador está cómodo lógico que eso después se traduce en la cancha", expresa el Peca. "Que se manejen tan bien llama la atención, porque son un club muy ordenado dirigencialmente y eso se valora muchísimo. Deben haber pocos los clubes que se manejan así", agrega Illanes. Lucas, el menor de los tres, destaca el público que lleva el Chacarero: "Tienen una hinchada grande y eso te motiva también", expresa el pibe que también está habilitado para jugar en la Liga Mendocina.

Jofré, Illanes y Carrizo nunca habían coincidido en el mismo club, aunque sí se habían enfrentado, sobre todo Jofré e Illanes. "Siempre con Peca nos acordamos cuando nos enfrentamos en la final del Torneo de Invierno y ellos nos ganaron", expresa Fabricio recordando el 2018 cuando Jofré jugando para Desamparados, venció a Alianza, equipo que defendía por ese entonces Illanes. Ahí en el Lechuzo, el nuevejulino conoció a Carrizo, quien en ese momento jugaba en Inferiores: "Lo vi crecer prácticamente y es un gran jugador", expresó Illanes sobre el delantero oriundo de Albardón.

El trío sanjuanino está listo para el debut que será este domingo ante Huracán Las Heras en el "Malvinas Argentinas" y con las dos hinchadas. Los tres están ilusionados con dar pelea. "San Martín está en otro nivel, se merece estar en otra categoría, vamos a dejar la vida por esta camiseta", confió el "Peca". Sus compañeros coincidieron con él: "Nos hemos armado bien, es un equipo largo donde todos estamos para cuando el técnico nos necesite", expresó Illanes.