Trabajan en silencio. Solos, porque la pandemia del covid-19 así lo manda. En la cancha de Social San Juan estaban sin compañías. Los doce jugadores más los tres integrantes del cuerpo técnico y un dirigente. Cumpliendo con todos los protocolos. Los que no jugaban poniéndose el barbijo como debe ser. Es la Preselección Argentina de hockey sobre patines. El grupo que integran los jugadores sanjuaninos. Porque en Mendoza trabaja otro grupo (por el momento a cargo del profe Perea) y en Capital Federal también (que los guía Pablo Cabaniú). Más adelante, y luego de las evaluaciones correspondientes, el técnico José Luis Páez hará un balance y dejará el grupo definitivo.

Entusiasmo lógico y entrega total de los jugadores. Todos conscientes que encontrar el mejor nivel es lo ideal. Son dos días (martes y jueves) de plena actividad siempre en la cancha del Decano, en la Villa América.

Son doce los jugadores, aunque uno de ellos no participó en el entreno porque este fin de semana parte a Portugal: El "Pichu" Federico Balmaceda. De los once restantes, dos son arqueros (Puzzella y Membrado), el resto jugadores de campo. Páez tiene la misión de definir el plantel para el Sudamericano en San Juan. Inicialmente fue postergado y quedó para disputarse a fines de octubre y principios de noviembre de este año. Pero esto no ha sido confirmado y ahora se dice que podría pasar a febrero del año que viene. El director del Comité Nacional de hockey sobre patines, el sanjuanino Leonardo Olmos, presente en el entrenamiento, aclaró que "dentro de uno o dos fines de semana el cuerpo técnico viajará a Capital Federal para trabajar con los jugadores porteños. Luego continuaremos con la planificación". Los jugadores que estuvieron presentes son: Arqueros: Mauro Puzzella y Nicolás Membrado. Jugadores de campo: Martín Maturano, Ignacio Lloveras, Damián Páez, Facundo Peralta, Lucas Tabarelli, Víctor Bertrán, Mauro Menéndez, Mauro Giuliani, Francisco Bielsa y Federico Balmaceda.