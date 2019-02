Optimistas. Facundo -sentado al volante- y Diego compartieron sus expectativas con DIARIO DE CUYO. Los dos pilotos saben que tendrán en sus manos dos productos confiables armados totalmente por manos sanjuaninas.

La victoria en la serie y el primer puesto en la clasificación lograda por Diego en la penúltima carrera del año pasado, disputada en San Luis, fue un índice que el camino recorrido era el correcto. Con su hermano menor, Facundo, con el valioso e imprescindible aporte profesional de Horacio Mas y los ingenieros Mario (padre) y Rodolfo (hijo) Díaz Terrado en el desarrollo de los motores y un equipo de una decena de personas, todos sanjuaninos -como en el Chin Chon- se "engancharon en la cuarta fecha del año pasado y comprobaron que se puede ser competitivos en la pareja categoría.



Dentro de una semana se disputará la primera competencia de la temporada 2019. Serán doce carreras en la que con los dos Toyota Ethios de color azul tratarán de acaparar todas las cámaras de video y concentrar los relatos radiales y crónicas en los periódicos y sitios de Internet especializados.



"No es sencillo, porque poner los dos autos en la pista tiene un costo de 800 mil pesos y esto se hace con mucho fervor, ganas y la convicción que un proyecto meramente provincial puede pelear por el título", comentó Horacio Mas, luego de hacer un alto en el trabajo sobre el block del motor que equipará a los autos. Diego y Facundo, muy entusiasmados, coincidieron que la única falencia con la que arribarán es la falta de entrenamiento en pista. "No podemos probar en el Villicum porque está en refacciones", dijo el más chico de los hermanos. Diego, por su parte, explicó que han "probado" con el simulador. "No es lo ideal, pero te da una idea de donde encontrar el "apex" (punto de quiebre de la curva) lo que vamos a comprobar cuando caminemos el circuito buscando referencias", contó.



Al ingeniero Mario Díaz Terrado le hubiera gustado llegar a la carrera más aliviado. "Estamos un poco jugados con el tiempo pero bien. Conformes con el trabajo realizado", explicó.



Hoy por hoy a la mesa del proyecto "SanJuanalTN" le falta solo una pata. "Tenemos que lograr mayor apoyo económico. Con lo que tenemos de ayuda no llegamos al 15 por ciento (100 mil pesos) de lo que se necesita por carrera. Necesitamos que se haga carne en San Juan, que este es un equipo integrado por sanjuaninos, diez personas cobran mensualmente para ponerlos en carrera y todo el dinero que invertimos, porque los chicos y su padre son los principales aportantes, queda en San Juan", afirma con una mezcla de amargura e impotencia Horacio Mas.

El presupuesto

800 mil son los pesos que cuesta poner los dos autos en pista. Por lo que están buscando sponsor que crean en la propuesta meramente sanjuanina.

En pleno desarrollo



El plantel completo se encuentra abocado al desarrollo de los motores que de una carrera a otra cambian. El cambio de cigüeñal, bielas, pistones (otro diseño) y el árbol de levas, se realiza con la idea de ir mejorando la unidad de una prueba a otra. La búsqueda de una mayor potencia y confiabilidad lleva hasta días enteros de trabajo. Y, a medida que se acerca la fecha de la carrera, se juega una batalla contra reloj, para que los autos funcionen a pleno.

Fecha Autódromo Ciudad Provincia



24 Febrero La Pedrera Villa Mercedes San Luis



24 Marzo Pcia. de La Pampa Toay La Pampa



21 Abril San Juan-Villicum Albardón San Juan



12 Mayp Parque Pcia. de Neuquén Centenario Neuquén