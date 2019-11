Fija. Alan Cantero es una carta clave en el ataque del Bohemio.

El presente de Desamparados y Peñarol en la Zona B del Federal A no es el mejor. Por eso, sus técnicos realizarán variantes para afrontar sus respectivos encuentros por la 10ma fecha. Peñarol recibirá mañana a Sol de Mayo de Viedma desde las 16 horas (arbitraje del cordobés Fabricio Llobet), mientras que Sportivo viajaba anoche para medirse mañana con Ferro de General Pico, encuentro que se disputará a las 19,30 (Julio Luciano).

El Bohemio que viene de caer con Sansinena, tendrá dos bajas: Pablo Costi y Walter Estrada por expulsión. Pero Cristian Bove dispuso de cuatro variantes: Emanuel Sesma y Mario Rebeco reemplazarán a los expulsados, mientras que Enzo Díaz y Hernán Muñoz ingresarán por Viturro y Paz. De esta manera formaría con: Carlos Biasotti; Roberto Martín, Emanuel Gil, Sesma y Darío Ramella; Diaz, Alejandro Perez, Muñoz y Rebeco, Pérez Tarifa y Alan Cantero.

Mérito. Jonatan Lastra se ganó la consideración de Godoy y será titular.

Sportivo en tanto, que no pudo ganar en el debut de Nazareno Godoy y no pasó del empate ante Cipolletti, tendrá la sensible baja de Alfredo González Bordón quien dejó el equipo para sumarse como refuerzo de Temperley. El DT preparó dos variantes tácticas: Pablo Aguilar ingresará por González Bordón desplazando a Callejas a la zaga central, la otra variante será el ingreso de Jonatan Lastra por Prieto. De esta manera irá con: Emilio Crusat; Aguilar, Callejas, Nélson Ibarlucea y Mateo Rodriguez; Ricardo Tapia, Leandro De Muner, Ariel Sánchez y Matías Montejano; Lastra y Leandro Céliz.