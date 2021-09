Los seis equipos sanjuaninos que clasificaron al Argentino Senior femenino de clubes de hockey sobre patines superaron la primera rueda y todos clasificaron a los cuartos de final del torneo que se desarrolla en Mendoza, con Andes Talleres como club organizador.

Unión (primeras del grupo A con 9 puntos, con GEBA de Buenos Aires segundo), Aberastain (escolta, con 6 puntos, de Andes Talleres en el Grupo B, Valenciano (gandoras del grupo C, con 9 puntos), Concepción (escoltas en el Grupo C, por diferencia de gol, con 3 puntos, en el Grupo C), UVT (ganadoras del Grupo D, con 7 puntos) y Barrio Rivadavia (escoltas del D, con 5), están entre los mejores 8.

Mañana jueves se disputarán los cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado se definirá a las campeonas.