Francisco Cerúndolo debutará ante el español Rafael Nadal en la primera ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que comenzará el lunes en el césped del All England Tennis Club de Londres, mientras que los otros seis argentinos que integran el cuadro principal también conocieron hoy a sus rivales después del sorteo.



El bonaerense Cerúndolo, de 23 años, número 42 del ranking mundial de la ATP y que viene de jugar sus tres primeros partidos sobre césped del circuito profesional en Queen´s y en Eastbourne, se las verá nada menos que con Rafa Nadal, segundo favorito y máximo ganador de torneos de Grand Slam (22).



El porteño Diego "Peque" Schwartzman, 15 del ranking mundial y 12 preclasificado, hará su presentación ante el croata Borna Coric (203); en tanto que el bonaerense Sebastián Báez (36) enfrentará en la primera ronda al japonés Taro Daniel (123).



El rosarino Federico Coria (70) debutará ante el checo Jiri Vesely (66); el platense Tomás Etcheverry (79) ante el francés Ugo Humbert (103); el azuleño Federico Delbonis (85) ante el neerlandés Tim Van Rijthoven (105) y el santafesino Facundo Bagnis (110) contra el austríaco Dennis Novak (155).



El máximo favorito en Wimbledon, que repartirá premios por 40 millones de libras (47 millones de euros), es el serbio Novak Djokovic. "Nole", número 3 del mundo, jugará ante el coreano Soon Woo Kwon (75) en la primera ronda.



En el cuadro femenino no habrá representantes argentinas ya que Nadia Podoroska, Lourdes Carlé y Paula Ormaechea quedaron eliminadas en la clasificación al Grand Slam inglés.