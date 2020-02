Mientras esperaba en uno de los box del Circuito San Juan Villicum, Lourdes Flores estaba atenta para ver si lograba la ansiada foto con su ídolo: Nicolás Naranjo. La chica tiene 17 años, nació con mielomeningocele o espina bífida y ayer se dio el gusto de correr por segunda vez la Vuelta a San Juan Inclusiva.

"Se siente muy lindo, es una experiencia muy bonita porque correr entre tantas personas, que te ven y que te aplaudan se siente maravilloso. Me da mucha emoción" contó con una gran sonrisa Lourdes que llegó acompañada por su tío Rubén y su primo Darío. La chica sabe de ciclismo un montón. A los 15 años le regalaron la bici y hace poco para el Giro del Sol, su ídolo Nicolás Naranjo le regaló su camiseta. "No me voy a olvidar nunca en mi vida de ese momento", expresó la oriunda de Chimbas.