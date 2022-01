El base argentino Luca Vildoza avisó ayer que quiere volver a la NBA, a donde tuvo una breve experiencia en la franquicia de New Yorks Knicks aunque no llegó a sumar minutos por sus lesiones.

"Me estoy preparando para volver a la NBA, mi cabeza está puesta en eso. Quiero volver sea como sea, me quedó la astilla de no poder estar en un equipo NBA y me encantaría estar ahí, sabiendo que es el sueño de muchos chicos; haberme quedado en la puerta me choca. Lo único que necesito es estar sano", afirmó Vildoza.

El base está recuperándose tras la operación en su pie derecho.