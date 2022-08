Con los World Skate Games en cuenta regresiva y con el inicio de la pretemporada en el Benfica de Portugal el lunes próximo, Lucas Ordoñez trata de sacarle el máximo provecho a sus últimos días en San Juan. El hockista visitó DIARIO DE CUYO y se brindó a corazón abierto haciendo un repaso por su vida que lo ligó al hockey desde los 3 años y hoy lo tiene triunfando en el hockey portugués. Sus inicios en el Club Barrio Rivadavia, el recuerdo de su abuelo, sus estudios en la Escuela Industrial y su pasión por Sportivo Desamparados entraron en la entrevista. ¿Su sueño? Las ansias de ser convocado para la Selección argentina de hockey sobre patines y poder tomarse revancha de la final perdida en el 2019.

Ordoñez disfrutando al máximo sus últimos días en San Juan previo a comenzar la pretemporada con el Benfica portugués

"Cada vez cuesta más irse de San Juan. Estoy disfrutando de la familia y los amigos. Vine a fin de año del 2020 y solo vine cinco días. En Navidad estuve en el aire, llegué el 25 y el 1 de enero ya tenía que volver. Se extraña mucho por eso se trata de disfrutar al máximo cada llegada a la provincia", expresa el hockista que a sus 34 años ya lleva 15 años viviendo en Europa. El sábado próximo estará viajando a Portugal donde el lunes comenzará la pretemporada en el Benfica, donde comenzará su quinto ciclo. Ordoñez llegó el 10 de julio a la provincia y aprovechó para recuperarse de la rotura parcial del ligamento lateral interior en una de sus rodillas. "Por suerte el club me permitió poder viajar a recuperarme acá, necesitaba esto de estar con la familia y renovar energías", manifiesta.

Con el Benfica si bien no pudo completar el año por la lesión, completó un primer semestre más que satisfactorio: "El balance es muy bueno, ganamos un título importante que fue como una Champions pero le pusieron otro nombre, llegamos a la final en la "Tasa" y en el Campeonato Nacional. Con eso ganamos el derecho para jugar otra Copa al inicio de campeonato", expresa. El hockista sanjuanino llegó al Benfica desde el Barcelona: "Venía de un club grandísimo como el Barcelona y llegué a un club enorme. Me encontré con una liga muy competitiva que en los últimos años pasó a ser la mejor Liga del mundo. Es impresionante como lo vive la gente al hockey, el fanatismo que tienen los clubes grandes como el Benfica, Porto, Sporting es lo más parecido al hockey sanjuanino. El hockey es la segunda disciplina más importante del club, asi que los hinchas del Benfica nos siguen a todos lados". sostiene.

El sanjuanino es una de las figuras del Benfica, tiene vínculo hasta el 2025.

Desde el 22 de octubre al 13 de noviembre, comenzará en San Juan los World Skate Games y eso a Ordoñez le despierta un sentimiento especial. Si bien todavía el DT de la Selección argentina de hockey sobre patines no oficializa la convocatoria, el hockista se ilusiona con poder integrar esa lista que significaría disputar por sexta vez un Mundial. Debutó en el Mundial del 2009 con apenas 19 años y después jugó los Mundiales de 2011, 2015, 2017 y 2019 y en ese último, Lucas hace hincapié: en la final perdida ante Portugal. "Lógico que quiero estar, espero que me llamen (risas). Obviamente uno siempre sueña con estar y más porque es en San Juan. Tengo compañeros de otros países que también están esperando este Mundial porque se juega acá, por cómo se vive en San Juan. Nosotros tenemos esa espina del último Mundial y por esa final ante Portugal, esperemos estar para poder sacarse esa espina", manifiesta.

Si jugar en San Juan genera una presión extra o exige un poco más por el hecho de ser locales, Lucas expresa: "Presión es la misma, jugando acá, en China o donde sea. Jugar en la Selección siempre te exige porque siempre sos candidato y eso lo sabemos porque tenemos grandes jugadores para armar hasta dos selecciones", expresó. Sobre el posible seleccionado y con la baja ya confirmada y por decisión propia de Nalo García, Ordoñez resalta el nivel de los argentinos. "Hablé con Nalo y hay que respetar su decisión. Hoy no sabemos quienes estarán pero hay chicos que están en la Selección hace un montón de años, yo estoy ahi desde el 2009 pero hay otros chicos que están desde antes como Carlos (Nicolía) o Pablo (Alvarez). Creo que Argentina puede armar dos selecciones y va pelear siempre. Yo quiero estra, todos queremos estar, pero al que le toque tiene que prepararse muy bien porque es una semana muy intensa, son 50 minutos en donde puede pasar cualquier cosa".

Su vida está desde siempre ligada al hockey sobre patines. Su abuelo, socio fundador del Club Barrio Rivadavia lo llevó a jugar con apenas 3 años. "Mi abuelo es el responsable de quien soy y siempre voy a estar agradecido a él", manifiesta. Después pasó a UVT y ya de adolescente pasó a Banco Hispano donde hizo el resto de su carrera hasta partir a Europa con apenas 19 años. Dice que le costó despojarse de la provincia y de su familia y que fueron clave los argentinos con los que tocó compartir club en sus primeros años. Menciona a Pablo Martín quien fue su sostén afectivo cuando viajó en el año 2007 con una valija llena de ilusiones y desembarcó en el Cerdanyola, club de la localidad barcelonesa de Sardañola del Vallés. "Era cumplir un sueño y estar jugando en la Liga española era un sueño. Pero fui cumpliendo etapas, me tocó irme solo, jugar en clubes que peleaban por no descender y después pasar a otro que iba por todo, asi fui escalando hasta llegar a los clubes más importantes y ahí puse los pies en la tierra y dije ´llegué´. Lo más importante era mantenerse y en eso estamos", manifiesta haciendo referencia a su llegada primero al Barcelona y después al Benfica, los clubes más importantes del mundo.

Esa película de su vida dice que en las charlas que le brinda a los chicos de escuelitas de hockey, les trata de inculcar que el sacrificio es la llave para cumplir esos sueños: "Todos te dicen ´uh que suerte vivís de lo que amas´ y sí, uno ama este deporte pero también deja mucho de lado para llegar a eso. Cuando a mi me tocó viajar me perdí los últimos años de mis abuelos, me perdí el nacimiento de todos mis sobrinos, el día a día con ellos. Mis hijos si bien hablan todos los días por teléfono con sus abuelos no es lo mismo, cuando venimos a San Juan la primera semana les cuesta un poco hasta que van entrando en confianza. Si estoy acá viviendo de lo que amo no es suerte, eso lo tengo clarísimo, es algo totalmente buscado, trabajado, de mucho sacrificio que quizás desde afuera no se ve".

Ordoñez dice que jamás le pasó por su cabeza dejar el hockey. "De chico, jugábamos en UVT, mi hermana entrenaba en el femenino y mi papá para no hacer dos viajes nos llevaba y nos dejaba en la siesta, nosotros entrenábamos a las 8 de la noche y por eso pasábamos la tarde en el club jugando al tenis, fútbol, al básquet. Nunca se me pasó por la cabeza dejar el hockey y espero que nunca me pase porque cuando vas cumpliendo años vas pensando que se te va cortando la carrera pero ahora mientras el cuerpo me lo permita y esté bien físicamente voy a seguir. ¿Si le queda hilo al carretel? Firmé hasta el 2025 fue una decisión fácil porque ellos querían que siguiera, yo también. Me siento bien y espero seguir muchos años más así", manifestó.

¿Cómo se imagina a fines del 2022? Ordoñez manifestó: "Ojalá sea con lo que venimos soñando desde chicos: poder jugar un Mundial y ganarlo acá en San Juan, ese sería el mayor sueño de cualquier hockista", expresó.

SU OTRA PASIÓN

No todo en la vida de Lucas Ordoñez es hockey. También hubo una adolescencia donde cada vez que podía caminaba las pocas cuadras y llegaba para ubicarse junto a su hermano en la popular del Serpentario para alentar a Sportivo Desamparados. "Cuando el hockey me lo permitía iba a ver Sportivo, después cuando me toca venir a San Juan y coincide con los partidos voy a verlo. Lo sigo siempre, tengo en el teléfono una aplicación con la notificación de cuándo juega Sportivo asi que sigo todos los partidos", expresó y siguió contando el mensaje que le envió al actual entrenador del Víbora Ricardo Dillon: "Ahora venimos ahí sufriendo en la parte de abajo, cuando asumió el "Flaco" le mandé un mensaje felicitándolo y le dije que confiaba en que él nos sacaba", manifiesta y agrega también que hace unos años pudo conocer a Silvio Prieto con quien pudo intercambiar camisetas.

La camiseta de Desamparados que le regaló Silvio Prieto

ORDOÑEZ, BUEN ALUMNO

Estudió en la Escuela Industrial y dice que cumplió con la condición que le pusieron sus padres de terminar los estudios para dedicarse de lleno al hockey. "Me fue bastante bien, me podía llevar alguna materia pero nunca me llevé alfuna materia previa. Terminé la Secundaria en la Escuela Industrial y quizás ahora me arrepiento de no haber hecho un año más para salir como técnico, en ese momento estábamos con la Selección Sub-20 y tenía metido en la cabeza que me quería ir", expresa. Después de eso, hizo el cursillo y entró a la Facultad, estaba estudiando Ingeniería Electromecánica pero le duró poco: "Estuve dos meses y corté porque me fui a Europa, igual antes me había dado cuenta que no era lo mío, era re contra mil pesada", contó entre risas.

Lucas junto a sus pilares: su esposa Leticia y los pequeños Ignacio, Priscila y Sofía.

FAMILIA SOBRE RUEDAS

Lucas Ordoñez junto a la ex hockista Leticia Corrales no pueden vivir sin el hockey y sus tres hijos ya le siguen los pasos. Leticia colgó los patines hace unos años y si bien hubo un intento por regresar al hockey para el Benfica, la pandemia le puso un freno y optó por colgarlos definitivamente. Sus pequeños traen al hockey en las venas. Ignacio, el mayor, tiene 7 años y juega al fútbol y al hockey en el Benfica: "Juega a los dos porque le encantan los dos, ahora se le superponen los partidos los fines de semana pero lo dejamos que sea él quien elija qué deporte seguir. Va a la escuela de 8 a 16 horas, lunes y miércoles va a hockey, jueves y domingo a fútbol y el sábado tiene partidos. Así de intensa lleva su vida", cuenta. En tanto que las gemelas Priscila y Sofía, tienen 4 años y ya empezaron a patinar el año pasado. "Ellas piden ir a hockey pero las estamos llevando despacio porque este año empezaron la escuela, no queremos apurarlas tanto y que terminen cansadas", expresó Lucas, el hockista que a sus 34 años lleva una vida ligada al hockey pero la mitad brillando en el continente europeo.