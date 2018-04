El campeón mundial acompañado por su promotor Mario Arano y por el dueño de casa, el gremialista Luis Barrionuevo.





El boxeador argentino Lucas Matthysse (39-4-0, 34 KO) aseguró ayer que desea "retirar a Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO)", a quien enfrentará el 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



"Ojalá pueda retirar a Manny Pacquiao, vamos preparados para eso, preparados para ganar", sostuvo el chubutense, de 35 años en relación a su experimentado rival, que continúa vigente con 39 años y ostenta el mérito de haber sido campeón mundial en ocho categorías.



"Se que ganando se me abren las puestas del cielo a futuro, pero ahora pienso en esta pelea. O pierdo todo o gano todo, es así. Yo soy campeón del mundo y él quiere mi cinturón; él me eligió y yo soy el que doy el OK para hacer la pelea", señaló el boxeador en conferencia de prensa en el sindicato Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (Utghra) que es su principal sponsor.



Luego de esta presentación en Argentina, Matthysse viajará el domingo a Los Ángeles (Estados Unidos) y desde allí partirá rumbo a Asia, donde lo espera Pacquiao, para efectuar una gira promocional del combate que incluirá visitas por Beijing, Macao, Tokio y Hong Kong.