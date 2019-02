La definición del tramo que unió las dos grandes ciudades del sur mendocino, San Rafael y General Alvear, se dio entre cuatro sobrevivientes de una larga fuga y se impuso el neuquino.

Con algunos inconvenientes organizativos se desarrolló ayer la segunda etapa de la Vuelta de Mendoza. El tramo -ida y vuelta- de San Rafael a General Alvear fue ganado por el neuquino Maximiliano Navarrete (Maderera López) con un tiempo de 4h32m11s. Al joven pedalista de Cutral Co -que representando a la Selección Argentina ganó las metas sprinter en la pasada Vuelta a San Juan- lo escoltaron dos ciclistas sanjuaninos, Héctor Lucero (Municipalidad de Pocito) y Duilio Ramos (Sp. Árbol Verde), quienes, junto a Matías Maggiora (Panella Gatorade San Martín), lograron coronar con éxito una tempranera fuga que tuvo otros dos integrantes que desertaron del esfuerzo faltando 20 kilómetros para la meta: Sergio Aguirre (Municipalidad de Rawson) y el corredor chileno Germán Bustamante (OMG Cycling).



Lucero y Navarrete fueron quienes sacudieron la modorra al pelotón y abrieron un hueco antes de superar la primera meta sprinter que se realizó en Villa Atuel, cuando se cumplían 55 kilómetros. Posteriormente arribaron los otros cuatro hombres, ya citados, y paulatinamente estiraron la diferencia a 10 minutos. Tiempo que otorgaron los comisarios en la neutralización que debió hacerse en General Alvear donde hubo una confusión con el circuito y debió acortarse la prueba en uno de los dos giros que había que realizar allí, por lo que la segunda meta sprinter no se llevó a cabo.



En el camino de regreso con tan amplia diferencia fue Navarrete, el mejor ubicado en la general a 4m20s, quien pretendía perder el menor tiempo posible. Pero cuando sonaron las chicharras de alarma, los equipos grandes, como el SEP y Pocito, junto al del líder, Orgullo Carchense, se pusieron a tirar y achicaron la luz a un tiempo que no inquietara a los hombres mejor posicionados en la clasificación general.



La fuga llegó y en el embalaje quien atacó primero fue Ramos, Navarrete lo pasó y terminó festejando la victoria.



La etapa de hoy



La 43ra edición de la Vuelta de Mendoza continuará esta tarde, con una etapa propicia para los embaladores. Serán 50 kilómetros de extensión, entre Luján de Cuyo y San Carlos. El trazado cuenta con algunos falsos planos, que no alcanzan entidad como para ser considerados "rompepiernas".

La tarea sanjuanina

De los cuatro equipos sanjuaninos, los del SEP-San Juan y Municipalidad de Pocito, integrados por fuertes rodadores que se desempeñan bien en la contrarreloj y se las ingenian en las exigencias del ascenso de alta montaña, como será el sábado el tramo que va de Uspallata al Cristo Redentor (3985 msnm) tienen como objetivo llegar a ese día con sus candidatos en posiciones expectantes para intentar el zarpazo a la cima.