Las alarmas están encendidas en la Selección argentina, en la cuenta regresiva al Mundial de Rusia 2018. Sergio Agüero se sometió a una artroscopía de rodilla izquierda en Inglaterra y no hay plazos previstos para su recuperación, aunque desde su entorno afirmaron que tendrá entre 3 a 4 semanas. Y si bien también afirman que la cirugía y el post operatorio no lo dejarán fuera del torneo, lo que preocupa es la forma en la que llegará al Mundial.



En su cuenta de Twitter, Agüero escribió: "Recuperándome con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas".



El delantero ya se había perdido los dos partidos de la gira de la Selección, ante Italia y España, luego de haber sentido molestias en una de sus rodillas durante un entrenamiento con su club. Luego de esos amistosos volvió a jugar pero no desde el arranque: entró ante el Manchester United por la Premier y en la revancha con el Liverpool por la Liga de Campeones de Europa.



Pero como las molestias en la articulación persistieron, el cuerpo médico del Manchester City decidió que lo mejor era someter al "Kun" a esta intervención, en el cual se utiliza un artroscopio para limpiar y reparar problemas que pueda haber en el interior de la rodilla.



Si bien no hay plazos previstos de recuperación ya que no hubo parte oficial, todo indica que Agüero no tendrá problemas en llegar al Mundial de Rusia que comienza el 14 de junio próximo. Sin embargo, a Jorge Sampaoli le preocupa más la falta de fútbol con la que el Kun empezará el torneo. Así, el delantero tendrá una lucha contra el tiempo para ponerse en forma en las cuatro semanas previas al debut ante Islandia.

Opinión

"Va a llegar muy justo"

Alejandro Moreno Preparador físico UPCN Voley, ex San Martín y Pachuca

"Los tiempos para que Sergio Agüero llegue al Mundial en las mejores condiciones son muy apretados y será un riesgo que correrá, aunque lógicamente que está bajo la atención de profesionales de primera línea.



La situación del Kun es la misma que sucedió con Radamel Falcao en el Mundial Brasil 2014, en la que llegó tan justo que recién pudo jugar los últimos partidos.



El postoperatorio de Agüero será clave porque generalmente cuando un jugador pierde un día de entrenamiento después necesita el doble de tiempo de recuperación. Es decir que si el Kun está dos o tres semanas parado va a requerir de cuatro a seis semanas para estar en las condiciones físicas óptimas para jugar. Creo que va a llegar muy sobre el margen, demasiado justo".