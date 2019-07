Consagración. Nole levanta la copa por quedarse por quinta vez en su gran carrera con Wimbledon, sumando así su 16to Grand Slam.



"Parece que me estoy acercando, pero ellos también están ganando Slams", resumió el serbio Novak Djokovic la lucha que el trío que conforman el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y él mismo están librando por acabar sus carreras siendo los mejores de la historia. La tabla histórica en este aspecto quedó con Federer al tope con 20 títulos, seguido por Nadal con 18, mientras que Djokovic se ubica tercero con 16, aunque de los tres es el más chico en edad con 32 años. El suiza ya tiene 37 abriles y el español sus 33.



"Nos estamos complementando. Nos estamos haciendo crecer y evolucionar y seguimos en este juego", dijo el serbio tras ganar Wimbledon por quinta vez.



"Creo que esos dos tipos, probablemente sean una de las mayores razones por las que sigo compitiendo a este nivel. El hecho de que hayan hecho historia en este deporte me motiva también a mí, me inspira a intentar hacer lo que ellos han hecho, lo que han logrado, e incluso más", puntualizó el de Belgrado.

Djokovic sólo perdió una de las seis finales que disputó en Wimbledon: en el 2013, cayó en la definición contra Andy Murray.

"Si voy a ser capaz de hacerlo o no, no lo sé. Quiero decir, no veo la edad como una restricción de ningún tipo para mí, al menos", avanzó el actual número uno del mundo.



"Lo que dije en la cancha, lo dije en serio: Roger realmente me inspira con su esfuerzo a su edad", comentó Djokovic.



"Depende de cuánto tiempo vaya a jugar, si voy a tener la oportunidad de hacer el histórico número 1 o los Slams. Depende no sólo de mí mismo, depende de las circunstancias de la vida", dijo.



"No sólo soy tenista, soy padre y marido. Tienes que equilibrar las cosas. Obviamente necesitas que se den las circunstancias adecuadas, el apoyo adecuado para que las cosas se desarrollen de la manera correcta", puntualizó Nole.