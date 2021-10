El partido frente a Ferro fue la gota que rebalsó el vaso entre Juan Pablo Cozzani y San Martín. Es que luego de un flojo desempeño, los hinchas destrozaron al arquero en las redes sociales. Lejos de quedarse callado, el mendocino contraatacó.

“Son hinchas, pueden opinar libremente, tienen todo el derecho. Pero me preocuparía si me criticara gente del fútbol. Ahí trataría de ver qué me está pasando”, dijo en declaraciones a Telesol.

Y parece ser que esto no cayó nada bien en el club. Tanto que en las últimas horas Cozzani rescindió su contrato con la entidad y no volverá a ponerse la casaca de San Martín, según informaron en Radio La Voz.

De esta manera, Corti será el encargado de atajar en las últimas fechas y probablemente los dirigentes deban buscar un portero para el próximo torneo. ¿Se abre una puerta para el regreso de Luis Ardente?