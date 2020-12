Con la Primera Nacional en plena competencia, Ricardo Caruso Lombardi sorprendió a todos y presentó su renuncia como director técnico de Belgrano. En diálogo con Radio La Red, el Tano confirmó que “prefiere dar un paso al costado” y que ya les expresó su decisión a los dirigentes cordobeses.

“Yo renuncio porque no acepto más las maldades del presidente de AFA y Toviggino, que son los dos que están manejando el fútbol argentino", manifestó el experimentado entrenador, que hace algunos días fue protagonista de la polémica que se generó en Barracas Central-Belgrano.

De esta manera, el entrenador de 58 años, que se hizo cargo del banco a finales de 2019, se aleja del Pirata, actualmente en el tercer puesto de la Zona A Reválida de la segunda categoría del fútbol argentino, luego de 13 partidos y un balance de seis victorias, mismo número de empates y una sola derrota (61% efectividad).

Cabe destacar que los últimos encuentros del conjunto celeste fueron dirigidos por integrantes de su cuerpo técnico, ya que hace unas semanas él fue suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina luego del final caliente ante Barracas Central en Olavarría y Luna.

Durante la semana, Caruso había lanzado dardos contra el Verdinegro, su rival del domingo. “Si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martín gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión".

Por estos dichos, Miadosqui había pedido la intervención del Tribunal de Disciplina.