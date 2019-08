Gustavo Alfaro, técnico de Boca, habló en rueda de prensa tras la cómoda victoria 2-0 de su equipo frente a Patronato en Paraná y explicó por qué Frank Fabra, figura del partido, hoy en día es suplente. Si bien dejó en claro que tanto el colombiano como Emmanuel Más, el titular, están parejos en su rendimiento, dio su punto de vista sobre las diferencias técnicas y tácticas.

"En el semestre anterior le pregunté si no estaba para jugar de volante y me dijo que no, que solo había jugado un partido y me dijo que la pasó realmente mal, que le cuesta acomodarse a ese lugar. Hoy le dije que vino el Frank auténtico, el que vi en los mejores momentos de Boca. Hizo todo bien, dio pausa a la salida, asistió y creo que rindiendo bien, en ese lugar, no tenemos mejor salida que la de él. Emma quizás no tiene la claridad de Frank para salir pero tiene la intensidad de ir mil veces al fondo y hacer profundo al equipo. Esas son las buenas noticias que tiene Boca, recuperó jugadores y están todos en un nivel parejo".