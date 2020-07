El reconocido arquero de San Martín, Luis Ardente, se despidió del equipo y de los hinchas mediante las redes sociales. El jugador que protegió el arco del Verdinegro escribió sentidas palabras explicando su salida del plantel.

"Y un día llegó!! Este momento que nunca imaginé pero podía pasar, después de 9 años viviendo momentos hermosos, inolvidables y siempre juntos!! Me toca decir adiós!! Adiós a un club que empecé a querer y que hoy en día puedo decir que está en mi corazón!!", comenzó relatando.

Luego enumeró a diferentes personas para decirle gracias. "Quiero agradecer a cada persona que me hizo sentir cómodo y feliz en cada momento, a los dirigentes que confiaron en mi desde el primer momento, compañeros y amigos en cada etapa, a todos los técnicos que me marcaron, utileros, auxiliares, empleados del club y en especial a todos los hinchas que me bancaron en momentos buenos y malos!! Agradecer también a toda la gente de esta provincia hermosa que elegí para vivir el resto de mi vida!! Esto no es un adiós para siempre, es un hasta luego!! Voy a volver y volveré con más fuerzas!!! Gracias", expresó el arquero que más partidos jugó en el equipo del Pueblo Viejo.