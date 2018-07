Acelerado. El proceso de renovación en España fue muy ágil y Luis Enrique fue la elección para empezarlo.





Madrid, Reuters



El exentrenador del Barcelona Luis Enrique fue nombrado nuevo técnico de la selección española de fútbol, anunció ayer el presidente de la federación local (RFEF), Luis Rubiales, durante una rueda de prensa. "Se ha aprobado por unanimidad la contratación de Luis Enrique para los próximos dos años. Hay un acuerdo total y seguramente la semana que viene comparecerá para su presentación", dijo Rubiales, quien destacó que el nombramiento no fue consultado con los jugadores.



"Quiero destacar el compromiso que he notado de dejar pasar otras oportunidades económicamente mucho mejores. Ese compromiso me gusta y me gusta mucho", añadió el dirigente sobre Luis Enrique. Más temprano el lunes, la RFEF había anunciado que Francisco Molina sustituirá a Fernando Hierro como nuevo director deportivo de la selección española.



Luis Enrique reemplazará en el banquillo español precisamente a Hierro, que se hizo cargo de la selección española durante la Copa del Mundo tras la destitución de Julen Lopetegui, quien fue presentado como técnico del Real Madrid poco antes de iniciarse el torneo.



El excentrocampista del Real Madrid y del Barcelona ganó dos ligas de España, una Liga de Campeones y tres Copas del Rey como entrenador del Barcelona entre 2014 y 2017. También fue entrenador de la Roma, el Celta de Vigo. España, campeona del mundo en 2010, fue eliminada del Mundial por el local Rusia en octavos de final, al perder 4-3 en una tanda de penales luego de un empate 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.



Debut





El primer partido de Luis Enrique al mando de la selección española será en Wembley contra Inglaterra el 8 de septiembre por la nueva Liga de las Naciones de la UEFA. Menos de dos meses para reconstruir un seleccionado que tenía otras expectativas para el Mundial.