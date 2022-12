La sorpresiva eliminación a manos de Marruecos fue un verdadero golpe para España. Así, la Real Federación Española de Fútbol destituyó a Luis Enrique de su cargo de entrenador para que Luis de la Fuente tomara su cargo. Días después de ser destituido, el DT asturiano volvió al stream, esta vez junto a Ibai Llanos, donde sin pelos en la lengua realizó fuertes confesiones: los datos adulterados y el jugador que no fue lo que creía.

Luis Enrique sostuvo que por ahora no tiene pensando dirigir en los próximos seis meses.

"Llevaría 25 de los 26 jugadores. Quitaría uno y llevaría a otro", soltó en primera instancia el estratega que desencadenó una sorpresiva reacción del famoso streamer español. Luego, y si bien afirmó que no va a decir su nombre, siguió explicando: "No iba a cambiar el resultado final, ni se comportó mal ni mucho menos, pero lo que vi no era lo que esperaba". Asimismo, el DT se refirió al arquero de Marruecos, figura para los africanos en la tanda de penales que eliminó a su seleccionado: "Bono está a un nivel espectacular", manifestó en primer lugar, para luego revelar que tuvo que modificar las estadísticas tan favorables del arquero en penales: "Adulteré los datos en el video. Sus estadísticas eran de un 80% de penales adivinados, no parados, pero 8 de cada 10 penales adivina el lado".