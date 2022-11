El seleccionador de España, Luis Enrique, señaló ayer que en caso de no obtener la Copa del Mundo en Qatar, desea que la Argentina se proclame campeón por el crack rosarino Lionel Messi, a quien dirigió en Barcelona.

"Si no gana España, me gustaría que lo gane Argentina, me gustaría por Messi", manifestó Luis Enrique en su primer envío como streamer, a través de Twitch, desde la Universidad de Qatar, lugar de concentración de su equipo. Para el seleccionador español sería "injusto" que el capitán argentino no logre el campeonato

del mundo.

"Sería injusto que se vaya sin un mundial. De igual forma, puede jugar otro por su capacidad física y mental", señaló el exvolante de Real Madrid y Barcelona.

Luis Enrique también eligió a la Argentina como favorita para ganar el Mundial de Qatar 2022 junto con Brasil, Francia, Alemania, España e Inglaterra. A Países Bajos lo consideró como "posible sorpresa".

La transmisión de Luis Enrique, un hecho sin precedentes en una Copa del Mundo, reunió a 150 mil espectadores en Twitch en su primera emisión.

DESAFECTADO

Luis Enrique vivió ayer "el peor día" de su trabajo por despedir al defensor José Luis Gayá, quien a causa de una lesión en el tobillo quedó desafectado de la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Qatar 2022. "Ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos", manifestó Luis Enrique. Gayá quedó al margen del Mundial de Qatar a causa de un esguince en el tobillo grado 2 sufrido en una práctica previa al amistoso que el equipo ibérico le ganó anteayer 3-1 a Jordania.

“Tenemos que jugar con nuestras armas”

“España nunca ha sido un equipo físico. Tenemos que jugar con nuestras armas. Tener el balón, que vaya por el suelo, llevar el partido a nuestro terreno. Aunque sea un deporte de contacto, si nosotros hacemos nuestro trabajo tendremos muchas opciones de ganar. No

es infalible, pero no me preocupan los equipos mejores físicamente”, aclaró Luis Enrique. “Costa Rica será difícil seguro, por lo que significa debutar en un Mundial y porque en un Mundial no hay ningún partido fácil”, siguió. “Ese choque será complicado. Un equipo encerrado atrás, algo habitual que nos solemos encontrar en los partidos de la Selección española. Son los partidos difíciles, pero también tiene muchas posibilidades si conseguimos circular rápido el balón”.