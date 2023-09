Luego del escándalo del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, seguir en el puesto de Presidente de la Federación Española se hizo cada vez más insostenible y fue por ello que decidió dejar el cargo y publicó un chat privado en el que busca demostrar su inocencia.

En una entrevista con el periodista inglés, Piers Morgan, Rubiales decidió mostrar una conversación privada de WhatsApp que mantuvo con un integrante del staff de la selección española de fútbol femenino.

“Buenos días, presi. En primer lugar, quiero darte las gracias eternas por todo lo que has hecho por nosotros y nosotras estos días. Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido”, comenzaba el mensaje.

Y siguió: “En segundo lugar, a título personal, sólo puedo estar inmensamente agradecido por poder estar junto a mi familia en uno de los momentos más felices de mi vida, y eso ha sido gracias a ti”.

Luego el autor del mensaje apoyó a Rubiales y apuntó fuerte contra Jenni Hermoso. “Por último, puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte”, concluyó.