Luego de dos temporadas en Atlético Madrid, Luis Suárez terminó su contrato el pasado 30 de junio, quedó en libertad de acción y comenzó una de las grandes novelas del mercado de pases. Tras rechazar a River por la eliminación en la Copa Libertadores, el delantero de la Selección de Uruguay confirmó a través de las redes sociales que regresará a Nacional.

"Quería agradecerles por todo el cariño que recibimos tanto yo como mi familia en estos últimos días. Es muy emocionante. Nos tocó el corazón en esta situación que teníamos de decidir y creo que era inevitable rechazar esta posibilidad de volver a jugar en Nacional. Tenemos un preacuerdo con el club", comunicó en un video que publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram. "En las próximas horas se ultimarán detalles y espero que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días", completó.

La impresionante movida de los hinchas de Nacional que conmovió a Luis Suárez

Luego de que se conociera la intención de Nacional de repatriar a Luis Suárez, que quedó libre de Atlético de Madrid, los fanáticos del Bolso se organizaron y generaron una impresionante movida en las redes sociales. En Twitter, cientos de miles de hinchas se cambiaron la foto de perfil por una del Pistolero con la camiseta del gigante uruguayo y volvieron tendencia el hashtag #SuarezANacional. "¡Una locura hermosa! Más de 50 millones de cuentas en un total de 35 países y con un promedio de 1500 tuits por hora al ritmo de #SuarezANacional ¡No hay hinchada en el mundo capaz de tanto!", escribió la cuenta oficial del club. Finalmente dio resultado y el Pistolero anunció el preacuerdo con la instirución que lo vio nacer futbolísticamente.

Por qué Luis Suárez rechazó la propuesta de River antes de volver a Nacional

Luis Suárez reconoció que estuvo muy cerca de jugar en River, pero que terminó de descartar la posibilidad por la eliminación ante Vélez, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", reconoció el delantero uruguayo en diálogo con Ovación. Luego, agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".