Marcelo Bielsa, el nuevo entrenador de la Selección de Uruguay para afrontar las Eliminatorias de cara al Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, prescindió de las figuras históricas del combinado celeste de los últimos años para las primeras fechas y uno de ellos, Luis Suárez, no tardó en dar a conocer su opinión, fiel a su estilo. Y atendió a Bielsa sin miramientos tras las ausencias notables de los históricos.

Ante las resonantes ausencias de figuras en esta convocatoria como la del Pistolero, la de Edinson Cavani o la de Fernando Muslera, el Loco ya fue cuestionado en la conferencia de prensa previa al debut frente a Chile. Además, el delantero de Gremio lo criticó duramente en su paso por Bola da Vez de Espn Brasil: "No se comunicó conmigo, ni él ni nadie de la selección, ni de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)".

Bielsa respondió: "Yo tengo mucha consideración por aquellos futbolistas que adquieren la dimensión de ídolos como ellos son para Uruguay".

"En mi caso, el de Edi, Fernando o Diego (Godín) que somos los 'históricos' por decirlo de algún modo, nos podría haber pedido algún consejo o preguntado algo. Al menos a Diego que, aunque se retiró, fue el capitán los últimos 10 años. Es una cuestión de respeto. Además, interiormente me siento bien y creo que estoy demostrando mi nivel. Puedo aportarle un poco más a la Selección. Los referentes nos enseñaron que no nos podemos retirar de la Selección", sentenció el ex Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid.