Uno más. Luján, es otro que deja afuera a uno de categoría superior.

Los coletazos del Mundial siguen frescos, pero el fútbol argentino ya volvió con movimientos oficiales ayer y en el primer encuentro oficial por Copa Argentina, el equipo bonaerense de Luján, superó a Agropecuario, también del interior de Buenos Aires por 1 a 0. Con gol de Gastón Sánchez, el equipo de la Primera C se impuso en Junín y debutará en la instancia de 16avos de final, donde espera por el ganador entre Estudiantes de la Plata y Central Córdoba.



No es el primer equipo que supera a otro de una categoría superior (Agropecuario está en la B Nacional. incluso estuvo cerca de conseguir el ascenso a Primera División) en esta edición de la Copa. Así se sumó a lo hecho por Platense contra Belgrano, Deportivo Maipú (goleó a Chacarita) y el batacazo (papelón, según el Chacho Coudet) de Sarmiento de Resistencia ante Racing. Los clubes de categorías más bajas siguen dando qué hablar en esta competición que entrega un lugar en la Libertadores de 2019.



Anoche, al cierre de esta edición San Lorenzo de Almagro, con el debut del ex Boca Juniors y Banfield Pablo Mouche, enfrentaba a Racing de Córdoba, equipo que milita en el Torneo Federal A, también en un choque válido por 32avos. En tanto que San Martín disputará su encuentro ante Brown de Adrogué este sábado en el estadio de Morón, desde las 15 hora.