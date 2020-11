El doctor Leopoldo Luque, que encabeza el equipo de médicos que tratan a Diego Maradona tras la operación de su hematoma subdural, habló este viernes a la salida de la clínica y detalló su recuperación. "Diego está cursando un buen postoperatorio, la evolución neurológica es muy buena, le pasamos fármacos endovenosos de sedación y respondió muy bien. Ahora se decidió bajarle esa sedación y notamos una respuesta neurológica muy buena. El próximo paso es ver si Diego se mantiene estable con esos fármacos en forma oral. Él está despierto pero sigue con esa sedación inicial endovenosa que lleva un tiempito que el cuerpo elimine".

Luque, por otro lado, no coincidió del todo con su colega Alfredo Cahe, quien había afirmado que buscarían mantenerlo internado el mayor tiempo posible. "La idea es que se quede hasta que finalice este proceso. Varía con los pacientes, cada paciente es particular en ese sentido. Uno estima que hasta el lunes seguro, viendo la evolución de él. No nos ponemos un día determinado. Todo esto es siempre una decisión conjunta con la gente de terapia, que es la que realmente lleva este tratamiento; el que realicé yo con mi equipo de neurocirujanos fue la evacuación del hematoma subdural y eso está muy bien". Más tarde, se refirió también al rol de Cahe: "No se le consultó nada al doctor Cahe. Vino, es un médico histórico, y entre colegas hay que tener cordialidad. Él me llamó".

"La abstinencia se debe principalmente a consumos que él tuvo durante toda su vida, nosotros no la definimos puntualmente con determinada sustancia o bebida, nosotros vemos una reacción de sudoracion, de ira en un momento, y la catalogamos como eso. Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, lo tratamos, no lo dejamos ir. Diego no estaba muy de acuerdo y nosotros insistimos, ahora lo vemos muy bien", puntualizó.

Enseguida, dio una visión optimista sobre quienes rodean al paciente: "La familia se está alineando, al menos conmigo notamos una buena alineación, para todos está claro que el objetivo principal es la mejoría de Diego, todos empezamos a tirar para el mismo lado, es muy favorable y ha que destacarlo". Y volvió a la carga sobre el tema de cómo seguir: "Hay que analizarlo en el momento. todo el grupo tiene muchas opciones y ya analizamos recursos de acuerdo a cómo lo vemos a él. Primero se tiene que ir bien de acá, después de verlo así vamos a plantear qué es lo mejor para él. Estamos de acuerdo todo el entorno en darle lo mejor, es una oportunidad muy importante para hacer lo que todos queremos, que es que Diego mejore. Tratamientos prolongados no son en unidades de cuidados agudos como un centro de este tipo, eso no tiene lógica. Vamos siguiéndolo día tras día".

Fuente: TyC