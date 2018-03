Complicado. Estuvo el pocitano Santiago Pérez, quien empató ante el mendocino Walter Reta, en un combate donde fue superado.

Un empate agarrado de los pelos le permitió al sanjuanino Santiago Pérez (4-0-1, 2 KO) salvar el invicto. El mendocino Walter Reta (3-2-2) lo había superado arriba del ring y, si bien sus récords demuestran que están casi parejos en cantidad de peleas, se notó que el lasherino tiene mucha más cancha de guanteo. Pasados los dos primeros asaltos, en los que Pérez impuso su mayor velocidad en la partida de golpes y conectó las mejores manos, el oficio del pupilo de Pablo Chacón (NdeR: no estuvo antenoche porque viajó a Buenos Aires con otro boxeador) fue desnudando las falencias, especialmente defensivas, del pocitano.



En el tercer asaltó, Pérez arrancó mejor, tratando de conectar dos o tres golpes combinados, pero comenzó a tener problemas con una izquierda larga que -lenta y anunciada- le llegaba igual. Sobre la mitad de ese asalto Reta entró con un gancho al hígado que frenó al local y, por primera vez conectó un derechazo largo, que fue el mejor golpe de la vuelta y le dio su primer medio punto. En el cuarto, el sanjuanino demostró que es un boxeador atacando y otro muy distinto defendiendo. Todo el orden que tiene para avanzar y lanzar sus manos se desdibuja cuando tiene que retroceder.



El mendocino mantuvo su dominio y se llevó otro round por diferencia mínima. A esa altura de la pelea, con dos hombres cansados, empezó a notarse la diferencia física entre ambos. El mendocino, notoriamente más pesado, sabiendo que las manos que venían no lo complicaban empezó a imponer su mayor bagaje de recursos. En este asalto hubo una caída lícita del sanjuanino, conectado con un uppercut ascendente, acompañado por una mano que se apoyó en la nuca de Pérez, pero esta última acción el árbitro Montaña la ignoró. La imagen de los rincones antes del último asalto lo decían todo. Cabello y Ojeda intentaban levantar a su muchacho que no encontraba la manera de frenar a ese "tren" que se le venía encima y Javier Chacón (hermano de Pablo) empujando al suyo para que siguiera presionando. Sabía que era visitante y que las tarjetas podían no favorecerlo (a esa altura para DIARIO DE CUYO ya ganaba Reta 48,50 a 48).El último capítulo fue netamente favorable a Reta, quien en el fragor de la contienda logró conectar nuevamente, ahora con un derechazo recto a Pérez tirándolo al tapiz. Lo que restó fue un arresto de valentía del sanjuanino, apoyado más en su desesperación que en alguna valencia técnica que le permitiera dar vuelta lo irreversible. Arriba del ring la pelea la perdió. Abajo un par de jurados le salvaron el invicto. El público, el mejor juez, se retiró del Sporting Club Estrella comentando: "como lo robaron al mendocino".



Es que un jurado, Manuel Silva, vio ganador a Reta 58,50 a 56. Otro, Ángela Mercado otorgó la victoria a Pérez 59 a 56. El restante, Enrique Lanusse falló empate en 58. La tarjeta de DIARIO DE CUYO fue 58,5 a 56 para Reta.